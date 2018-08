Esteban Andrada no ocultó su gran alegría: "Para mí es un sueño ir a Boca"

Fotos REFERENCIA. Esteban Andrada es un arquero al que Guillermo conoce bien cuando estuvo dirigiendo al "Granate".

01/08/2018 -

El presente de Esteban Andrada es de pura felicidad. No es para menos. El arquero que ayer se transformó en el quinto refuerzo de Boca Juniors se mostró más que agradecido por formar parte de un nuevo proyecto y que tiene al entrenador Guillermo Barros Schelotto como el director de orquesta.

"Para mí es un sueño ir a Boca. Uno de chico siempre sueña con estas cosas", dijo el guardameta que fue pedido por el "Mellizo" para tratar de darle más seguridad al arco del "Xeneize" que hoy por hoy tiene a Agustín Rossi como titular.

El arquero que llega a Boca para pelear por el puesto con el cuestionado Rossi, admitió que esta transferencia es importantísima para su carrera.

"Uno la luchó desde abajo y por eso tengo que agradecerle a Lanús", manifestó quien se clasificó con el equipo granate a los 16avos de final de la Copa Argentinaen cancha de Defensa y Justicia.

El primer contacto con Boca, admitió, se dio antes del partido de vuelta ante Junior de Barranquilla por la Copa Sudamericana, en medio de una gran cantidad de nombres que merodearon a la institución "xeneize" como posibles refuerzos y mientras su destino parecía estar en Villarreal de España.

Finalmente, Andrada volverá a ser dirigido por Guillermo Barros Schelotto, tal como sucedió durante el paso del "Mellizo" por Lanús, aunque ahora el desafío será mayor, porque custodiará el arco de uno de los equipos denominados "grandes".

"El margen de error es muy chico, donde cometés un error salís en todos lados. Pero uno convive con eso y debe ser fuerte de la cabeza", remarcó.

En ese sentido, empatizó con la situación de Rossi, quien es titular hace más de un año en Boca pero nunca pudo colgarse el cartel de indiscutible.

"A cualquier chico que está arrancando le cuesta mantenerse, porque convivimos con el error", manifestó.

"Conocí casos donde cometés un error y te cuesta la carrera, y sé que es complicado", añadió el flamante refuerzo de Boca.

El arquero de Lanús, que firmaría su vínculo con el "Xeneize" por cuatro temporadas, contó que no habló con Guillermo Barros Schelotto ni con nadie del cuerpo técnico, a quienes conoce de su paso por el "Granate".

"No hablé aún con él aunque lo conozco bien porque estuve tres años en Lanús, en el que me ayudaron mucho en lo personal y les estoy muy agradecido. A mí me llamó mi representante antes de jugar la revancha con Junior por la Sudamericana. Yo estaba en Colombia y me dijo que existía un interés de Boca".