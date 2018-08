Agustín Marchesín y toda su bronca por las versiones de su pase al "Xeneize"

01/08/2018 -

Tanto se mencionó su nombre para reforzar a Boca, pase que nunca se concretó, que un día explotó. Agustín Marchesín, arquero de América de México que estuvo en la órbita "xeneize" en los últimos mercados de pases, dijo estar "cansado" de que lo vinculen con el club argentino que acaba de cerrar el arribo de su ex compañero en Lanús Esteban Andrada y que, según expresó, "nunca" lo buscó seriamente.

"Me tienen re cansado con Boca, cansadísimo. Primero que no hubo nada, me han escritos muchos periodistas para ver si era verdad que iba a pedir mi salida. Te lo pueden decir los dirigentes. Yo luché muchísimo para llegar a un equipo como el América, a un equipo grande. Estoy viviendo realidades muy significativas para mí, estoy muy bien", manifestó Marchesín.

En diálogo con la prensa mexicana, el arquero de 30 años agregó: "Se ha especulado mucho, se ha usado mucho mi nombre en Argentina, no sé por qué, con qué intención. Pero yo estoy muy bien acá en América, estoy muy feliz".