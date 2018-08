El líder de Cambiemos defendió el nuevo rol de las Fuerzas Armadas

01/08/2018 -

Aprovechando el característico discurso presidencial de la cena anual de camaradería de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri defendió el plan de reformas y "reconversión" que anunció la semana pasada en Campo de Mayo y que habilita al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea a prestar ayuda logística en seguridad interior y a proteger objetivos estratégicos como centrales atómicas, represas y radares. El también comandante en jefe se refirió a las críticas al proyecto de la oposición y de organismos de Derechos Humanos, que acusaron al Gobierno de violar la ley nacional de defensa y de querer utilizar a los militares para reprimir la protesta social. "Los invitamos a debatir y a dejar de lado los dobles discursos y a un trabajo en conjunto, porque estas son las fuerzas armadas de todos los argentinos", sostuvo.

En el Ejecutivo no temen por ahora que la oposición se una detrás de una iniciativa para voltear los dos decretos ad hoc que Macri firmó en los últimos 7 días. En rigor, no creen que tengan las herramientas, porque consideran que son decretos simples y que no alteran la ley de Defensa. Por ahora, en lo político seguirán marcando las contradicciones del massismo y el kirchnerismo, cuyos candidatos en 2015 propusieron involucrar a las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior o desplegarlas en asentamientos. En el Frente Renovador señalaron que la reestructuración de las FF.AA. representa un ajuste encubierto.