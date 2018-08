"Jugar un gran US Open y clasificar a Londres"

01/08/2018 -

"Me gustaría jugar un gran torneo en Nueva York (US Open) y luego un nuevo objetivo podría ser el de clasificarse para Londres. No estoy tan lejos (de la clasificación). Sería genial para mí si pudiera volver a Londres después de muchos años". Así, en la previa a su debut este miércoles en el ATP 250 de Los Cabos (superficie dura, México), Juan Martín Del Potro (4º ranking ATP) expresó sus deseos para lo que resta del año tenístico.

Delpo fue semifinalista en 2017 en el último Grand Slam, pero no pudo llegar al Máster de fin de año, donde compiten los ocho mejores de la temporada. Hoy está en el cuarto puesto de la carrera de campeones y ha jugado el ATP Finales en cuatro oportunidades, la última en 2013.