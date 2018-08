Daniel Orsanic: "No es un adiós, sino un hasta luego"

01/08/2018 -

Luego de ser reemplazado abruptamente en la capitanía de la Copa Davis por la nueva dirigencia de la Asociación Argentina de Tenis, Daniel Orsanic recibió en los últimos días un fuerte apoyo de parte de sus exdirigidos, entre ellos Del Potro, Guido Pella, Federico Delbonis y Leonardo Mayer. Sólo faltaba la palabra del ahora excapitán, que se pronunció a través de una carta.

"Manejaba hacia el microcentro, donde están las oficinas de la AAT, y pensaba en los detalles de la que sería mi última serie como capitán del equipo argentino de Copa Davis. Claro que sólo en mi cabeza y en la del subcapitán Mariano Hood estaba la idea de que esa fuera la última. Siempre tratamos de no precipitarnos. En alguna de las pocas veces que hablamos sobre el tema, coincidimos en que el ascenso podría ser el cierre de un proyecto. Pero el equipo estaba primero. Me recibieron Mariano Zabaleta y José Acasuso. La ausencia del presidente hizo aún más remota la idea de que esa reunión fuera el fin de ciclo. Con aciertos y errores, fuimos nuestra mejor versión. Dimos todo lo que teníamos y más. El propósito estuvo, aún está y siempre estará por sobre los nombres propios. Y mi compromiso con el desarrollo del tenis es incondicional, por lo que esto no es un adiós, sino un hasta luego", aseguró, en parte de la carta.