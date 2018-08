Blanco llegó para pelear el ascenso

Fotos EN ACCIÓN. Ismael Blanco llegó a Santiago en las últimas horas del lunes y ayer por la mañana firmó su contrato y se entrenó por primera vez en Mitre.

01/08/2018 -

Mitre sacudió el mercado de pases de la B Nacional con la contratación del experimentado delantero Ismael Blanco, de último paso por Atlético Tucumán en la Superliga.

El santafesino tuvo ayer su primera práctica y luego habló de objetivos importantes, como "llegar a Primera el año que viene", con EL LIBERAL.

"Firmamos todo y hoy (por ayer) ya pude entrenar. Me encontré con un grupo muy bueno. Estoy tranquilo, contento, entrenando y esperando que empiece el campeonato porque ya llevan bastante tiempo entrenando. Hablé con el técnico y ya me dijo todo lo que él pretende. La gente del club también me recibió bien así que todo bien en el día de hoy", arrancó diciendo.

Luego agregó: "Antes de la opción de Mitre tuve ofertas concretas de otros equipos y dije que no porque estaba esperando otra cosa. Fueron pasando los días y me llegó la oferta concreta de Mitre. Hablando con mi familia y amigos de acá, como Quique Tarchini, empezaron a decirme lo que era el club y la ciudad. Aceptamos esta opción también por lo que me habían hablado del club y la expectativa que tienen para este campeonato tratar de ascender y de las ganas de que crezca la institución".

Para Blanco, fue importante que lo haya llamado Alfredo Grelak. "También fue bueno el llamado del técnico que me dijo que quería contar conmigo. Siempre es importante que te llame el técnico y te diga que tiene muchas ganas de que te sumes al grupo", señaló. Y agregó: "Al grupo lo vi bien y de a poco iré conociendo a uno por uno, al igual que la ciudad y la institución".

"A Grelak nunca lo tuve de técnico, pero de a poco lo voy a ir conociendo, sus formas de trabajo y lo que me va a pedir si es que me toca jugar. A ninguno lo tuve de compañeros, solamente enfrentarlos a algunos. A Santiago nunca había venido a jugar así que ahora estamos haciendo las cosas para encontrar una vivienda y la escuela para mis hijos. Va a ser un año largo así que de a poco vamos a ir conociendo todo", completó.

El atacante hizo hincapié en el objetivo de pelear arriba. "Al no haber descenso, creo que la idea es llegar el año que viene a Primera. Han venido buenos jugadores y vamos a ir por ese objetivo, pero siempre tranquilos, con humildad y paciencia. Vamos a ir fecha por fecha sabiendo que el torneo es largo y duro. En las últimas cuatro o cinco fechas determinarán si estamos para ascender o no", explicó.

Ismael no cree correr con desventaja desde lo físico, pese a que sus compañeros ya hicieron pretemporada. "Todavía quedan tres semanas para el inicio del campeonato, tengo días para trabajar bien, ponerme físicamente bien y llegar en óptimas condiciones a la primera fecha que es lo más importante. Las ganas las tengo de que salgan todas las cosas bien", dijo.

"Uno siempre está moviéndose, yo estaba entrenando, pero no es lo mismo hacerlo solo que con un cuerpo técnico y tus compañeros. Tengo tiempo para laburar bien y ponerme bien desde lo físico, lo veremos con el profe", añadió.