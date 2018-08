Despidieron con honores a Lourdes, la joven policía asesinada de un balazo

Fotos DOLOR. El minuto de silencio fue quebrado por el llanto de los familiares y las trompetas de la policía.

En medio de una multitud de familiares, colegas, compañeras de graduación y, vecinos se despidieron los restos, con honores, a Lourdes Espíndola, la policía de 25 años asesinada de un tiro el sábado mientras esperaba el colectivo en Ituzaingó.

Miles de personas se dieron cita en el cementerio municipal de Berazategui para la última despedida , tras haber cumplido su servicio en el peaje del Acceso Oeste. En medio de escenas conmovedoras, el padre de la joven contó que "ella siempre quiso ser policía. Desde chica. Recuerdo que cuando iba al jardín le preguntábamos qué quería ser de grande y respondía: policía. Nos llamó el jefe de policía y nos dijo que el presidente Macri nos quiere conocer. Nosotros aceptamos la reunión. Se hará a fines de esta semana, o la otra", dijo Carlos.

Quebrado por el inmenso dolor que atraviesa su ser, continuó diciendo: "Pertenecer a la fuerza fue una decisión de ella. Siempre la aceptamos, aunque nos diera miedo lo que le pudiera pasar".

El emotivo silencio de la ceremonia solo fue quebrado por el llanto de los familiares y por las trompetas de la guardia de honor de la policía bonaerense, que sonaron en homenaje a la joven uniformada.

"Lo único que queremos es que se haga justicia y castigar a los culpables de la muerte de Lourdes. Ahora nos tenemos que concentrar en criar al hijo que dejó", señaló Espíndola.

Delante del féretro -cubierto por una bandera argentina y con la gorra de gala de Lourdes sobre él- se leyó el decreto por el cual fue ascendida post mórtem al grado de subteniente, dos jerarquías más que las que tenía al momento de su asesinato.

Luego, un párroco ofició un breve responso en el que destacó: "Esperamos que Dios recompense la entrega de Lourdes, que dio su propia vida para hacer de esta provincia un lugar mejor".

El padre de Lourdes remarcó que su hija "no tuvo protección por parte del Estado". Y apuntó a la gobernadora bonaerense. "Cuando asumió, Vidal dijo que quería tener una policía de primera. Mi hija no ganaba más de 20.000 pesos y tenía que hacer adicionales. En campaña prometen todo, pero después no pasa nada", dijo Carlos.

La ceremonia terminó con un sostenido aplauso de todos los presentes. En el velatorio había muchos efectivos policiales de todos los rangos que se acercaron para despedir a su colega asesinada. "Hay que apoyar a la policía. Está trabajando muy bien para dar con los responsables del crimen", cerró Carlos.