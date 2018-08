Citan a personal docente para notificarse del estado de sus trámites

01/08/2018 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Administración del Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a continuación con el objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites.

Ellos son: Paz, María R., Asunto Nº 18874/2018; Juárez, Alba L., As. Nº15139/2018; Mera, Oscar G., As. Nº 25174/2018; Salvatierra, Juan P., As. Nº 15447/2018; Singer, Bruno., As. Nº 28371/2018; Dirección Escuela Nº1121, As. Nº24820/2018; Dirección Escuela Nº319, As. Nº 23766/2018; Dirección Escuela Nº255, As. Nº 23347/2018.

Otros

En tanto que, por otra parte, la Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan al objeto de notificarse del estado de sus respectivos trámites.

Ellas son: Cuellar, Leonardo F., Asunto Nº 16478/2018; Hernández, María E., As. Nº 50534/2017; Sosa, Amalia., As. Nº 31147/2017; Rossi, Mónica I., As. Nº 55527/2017; Gómez, María I., As, Nº 7605/2017; Salazar, Luis E., As. Nº 24084/2018; Badr, Marta C., As. Nº 21818/2018; Figueroa Paz, Magalí., As. Nº 23403/2018; y Álvarez, Cristina M., As. Nº 26249/2018.