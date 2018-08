Convocan a una nueva opción de cargos docentes

01/08/2018 -

El Consejo General de Educación, a través de la Dirección General de Nivel Primario, informa a los maestros de grado, maestro secretario y maestro especial de la regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y jornada completa (según disponibilidad de cargo); inscriptos y clasificados en listado ordinario 2018, elaborados por la Junta de Calificaciones y Clasificaciones de Nivel Primario, que el lunes 6 y martes 5 habrá opción de cargos. El lunes, a partir de las 8.30, en la Escuela Nº 542 "Agustina P. de Libarona" (Antenor Álvarez y Pje. Agustina Libarona), regiones 1, 3, 5, 7; Nº 55 "Amadeo Jacques" (Lavalle Nº 856, La Banda), regiones 2, 4, 6, 8, solo cargos de maestros de grado y celador. El martes 7, desde las 8.30, en la Escuela Nº 542, maestros especiales regiones 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8 y jornada completa. Lunes 6 Maestro de grado, Región 1, a partir del puntaje 21,50 listado ordinario. Escuela Nº 27, Capital, una suplencia (2º B TM); Escuela Nº 749, Tulum Tulum, una suplencia (1º a 3º TM); Escuela Nº 719, Capital, una suplencia (3º E TT). Maestro celador, partir del puntaje 21.25. Escuela Nº 1128, Capital, una suplencia (TM). Región 2, a partir del puntaje 23,55 listado ordinario. Escuela Nº 59, Beltrán, una suplencia (5º TT); Escuela Nº 414, San José de Flores, una suplencia (1º y 2º TM); Escuela Nº 552, Pueblo Nuevo, Figueroa 1 suplencia (4º a 7º TM); Escuela Nº 754, Clodomira, una suplencia (3º C TM); Escuela Nº 1086, La Banda, una suplencia (4º C TM); Escuela Nº 1172, La Banda, suplencia (1º C TT); Escuela Nº 8, El Polear, una suplencia (3º TM). Maestro celador a partir del puntaje 23.55. Escuela Nº 339, La Banda, una suplencia (TT). Región 3 a partir del puntaje 23,06 listado ordinario. Escuela Nº 673, Las Termas de Río Hondo, una suplencia (3º F TT); Escuela Nº 755, El Charco, una suplencia (3º A TM); Escuela Nº 777, El Arenal, suplencia (3º B TT); Escuela Nº 809, Chañar Pozo, una suplencia (1º a 3º TM). Región 4 a partir del puntaje 18.80 listado ordinario. Escuela Nº 242, El Malacara, una suplencia (1º a 2º TM); Escuela Nº 492, Añatuya, una suplencia (1º B TT); Escuela Nº 676, Los Juríes, una suplencia (6º A TM); Escuela Nº 845, Taco Atun, una suplencia (2º U TM). Región 5 a partir del puntaje 18.80 listado ordinario. Centro Experimental Nº 5, Suncho Corral, una vacante (2º A TM); Escuela Nº 675, Suncho Corral, una suplencia (1º B TT); Escuela Nº 675, Suncho Corral, una suplencia (5º B TM); Escuela Nº 198, Quimilí, una suplencia (4º A TM). Región 7 a partir del puntaje 21.92 listado ordinario. Escuela Nº 7, Villa Guasayán, una vacante (TM). Región 8 a partir del puntaje inicia el listado ordinario. Escuela Nº 772, Villa Ojo de Agua, una suplencia (TT). Martes 7 Maestros especiales. Región 1, Plástica a partir del puntaje 24.85 listado ordinario; Región 2, Tecnología a partir del puntaje 19.99 listado ordinario. Escuela Nº 59, Beltrán, una suplencia (TM); Escuela Nº 139, Villa Nueva, una suplencia (TM). Música a partir del puntaje inicia listado ordinario, Escuela N º 646, La Banda, una suplencia (TT). Región 3, Plástica a partir del puntaje 31,71 listado ordinario. Escuela Nº 673, Las Termas de Río Hondo, una suplencia (mañana y tarde). Región 4, Educación Física inicia listado ordinario. Escuela Nº 737, Pinto, una vacante (TM); Escuela Nº 155, Añatuya, una suplencia (TM). Región 7, Educación Física a partir del puntaje 22.36 listado ordinario. Escuela Nº 803, Frías, una vacante (TT). Inglés a partir del puntaje inicia listado ordinario. Escuela Nº 97, Estación La Punta, una suplencia (TM). Región 8, Música inicia el listado ordinario. Escuela Nº772, Villa Ojo de Agua, una suplencia (mañana y tarde). Plástica inicia el listado ordinario. Escuela Nº772, Villa Ojo de Agua, una suplencia (mañana y tarde). Jornada Completa, Carpintería a partir del puntaje 19.99 listado ordinario. Escuela Nº 937, Libertad, una suplencia. Requisitos Los interesados deberán asistir con DNI, régimen de incompatibilidad firmado por la autoridad de cada institución educativa en el cual se declare los cargos de origen, con horario, certificado de residencia, aptitud física expedida por la Dirección de Reconocimiento Médico Docente, certificado de buena conducta, certificación negativa emitida por Anses o la renuncia a las horas o cargos que tuvieren en caso de opción de un nuevo cargo u horas cátedras que excedan los topes establecidos, actas de nacimiento de hijos a cargo y sentencia de adopción de hijos a cargo y/o curatela para dirimir en caso de empate de puntaje. El Consejo informó que de surgir nuevos cargos los mismos se incorporarán hasta 24 horas antes del acto de opción y serán exhibidos en las sedes de designación así como también en la página oficial de Facebook del Ministerio de Educación.