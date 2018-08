Fotos El dólar inicia agosto estable a $28,05

Hoy 10:35 -

La divisa viene de hundirse un 5,4% en julio, su primera caída en ocho meses, producto del corsé monetario implementado por el Gobierno apenas comenzado el séptimo mes del año.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa terminó con un descenso de $ 1,44 (- 5%), una tendencia que no se registraba desde noviembre pasado. El resultado de julio, no obstante, no alcanza para contrarrestar la suba acumulada de casi el 47% en el año, un rendimiento que compite con cierta ventaja frente a otros activos locales.

Cabe recordar que la baja mensual se produjo como resultado de una serie de medidas -entre la que se incluye la suba de encajes dispuesta por el BCRA, la subasta diaria de u$s 100 millones que mantuvo durante todo el mes y el anuncio de licitaciones de instrumentos en pesos ofreciendo altas tasas de interés- que implementó el Gobierno para desalentar la disparada de la moneda norteamericana, que había terminado junio en su récord histórico de $ 29,66 en el minorista.