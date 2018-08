Fotos Mario Ledesma: "Ser el capitán del barco me llena de orgullo"

Hoy 12:51 -

Mario Ledesma fue confirmado este miércoles como el nuevo entrenador de los Pumas, tras la salida de Daniel Hourcade en la última ventana internacional de junio. Quien estaba al cargo de Jaguares, equipo que consiguió por primera vez meterse en cuartos de final, ahora será el head coach del seleccionado argentino.

Te puede interesar: La increíble historia del futbolista que no sabía patear

"Hoy, ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta culturalmente. Estamos en un momento importante para ser responsable, planificar, laburar ... Estamos ante un desafío enorme", dijo en su presentación.