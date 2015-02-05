CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Agosto de 2018
A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
Por El Liberal
02/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA
ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 EN VIAJE
20.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.07 EL MAJESTIC
09.09 PADDINGTON
10.55 ACADEMIA DE VAMPIROS
12.50 MI MARCIANO FAVORITO
14.37 LA MOMIA
16.59 EL MAJESTIC
20.02 ACADEMIA DE VAMPIROS
22.00 CUERNOS
TCM
06.55 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
07.20 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 3)
07.45 LA NIÑERA
08.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.23 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 7)
10.38 LA NIÑERA
11.28 CASADOS CON HIJOS
(TEMPORADA 7)
11.53 BILLY ELLIOT
13.58 PURPLE RAIN
16.05 ERIN BROCKOVICH,
UNA MUJER AUDAZ
18.27 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.
EL RETORNO DEL REY
22.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3
23.42 LA CASA DE CERA
TNT
06.23 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE
08.01 TRIUNFOS ROBA2
09.38 KARATE KID
11.54 EL KARATE KID. PARTE 3
13.56 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
15.30 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA
17.21 UN SUEÑO POSIBLE
19.51 LA PROPUESTA
22.00 KUNG-FUSIÓN
23.55 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
01.39 KUNG-FUSIÓN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 CHICAGO P.D.
09.50 CHICAGO P.D.
10.45 CHICAGO P.D.
11.40 CHICAGO P.D.
12.35 CHICAGO P.D.
13.30 JOHNNY ENGLISH
15.10 IT TAKES A KILLER
15.40 IT TAKES A KILLER
16.10 HOUSE M.D.
17.05 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 MACGYVER
23.00 GHOST RIDER. EL VENGADOR
FANTASMA
STUDIO UNIVERSAL
09.15 EL PARTIDO
11.00 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD
12.00 EL CANDADO DEL AMOR
13.55 CRISIS DE LOS 40
15.45 EL PROFESOR CHIFLADO
17.35 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
20.00 OPEN SEASON - AMIGOS SALVAJES
21.45 AMIGOS SALVAJES 2
23.20 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK
01.45 40 DÍAS Y 40 NOCHES
03.30 EL PODER DE LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* JUEVES 2 DE AGOSTO, A LAS
21, “FOGÓN & TERTULIA“, CON
ALE CARABAJAL Y EL CUARTETO.
INVITADOS: MAXIMILIANO
MORALES Y MARTÍN JUÁREZ
(VIOLÍN), JUAN P. ZAIDMAN
(VIOLA), Y ERNESTO MEDINA
(VIOLONCELLO); VIRGINIA
COSTAS CON LA DANZA.
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.
FÓRUM (PERÚ 510)
* DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS
16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO +
MODA SHOW, EN EL MARCO DEL
5º ENCUENTRO ANUAL DE LA
FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA
MAIDANA.
OLÍMPICO DE LA BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO
19 DE AGOSTO, LA FIESTA
DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR
GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD DE LA
CAPITAL
* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS
20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO
MUNICIPAL SE REALIZARÁ
EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE
SE EXTENDERÁ HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN
MELINA IMHOFF (CUARTETO),
MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y
MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:
GRATIS.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
* TODOS LOS DOMINGOS,
DE 17.30 A 20, CON ENTRADA
GRATUITA, LA MILONGA DE
PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSILVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
02/08 - 03/08 16:55 (Cast) 19:10
(Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS)
02/08 - 21:15 (Cast)
JURASSIC WOLRLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
02/08 AL 08/08 19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
02/08 - 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
02/08 - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)
HOTEL TRANSILVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/08 - 03/08 17:20 (Cast) 19:40
(Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
02/08 - 22:10 (Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
02/08 - 03/08 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
02/08 - 21:45 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
02/08 - 03/08 16:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS
PENSADO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO Castell. 2D
19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
Castell. 2D 17:40.
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP Castell. 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS Apta 13 años
Castell. 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
Castell. 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
Castell. 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
Castell. 2D 18:00-