CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 2 de Agosto de 2018

A LAS 09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

02/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA

ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 EN VIAJE

20.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.07 EL MAJESTIC

09.09 PADDINGTON

10.55 ACADEMIA DE VAMPIROS

12.50 MI MARCIANO FAVORITO

14.37 LA MOMIA

16.59 EL MAJESTIC

20.02 ACADEMIA DE VAMPIROS

22.00 CUERNOS

TCM

06.55 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

07.20 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 3)

07.45 LA NIÑERA

08.58 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.23 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 7)

10.38 LA NIÑERA

11.28 CASADOS CON HIJOS

(TEMPORADA 7)

11.53 BILLY ELLIOT

13.58 PURPLE RAIN

16.05 ERIN BROCKOVICH,

UNA MUJER AUDAZ

18.27 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS.

EL RETORNO DEL REY

22.00 CHUCKY. EL MUÑECO DIABÓLICO 3

23.42 LA CASA DE CERA

TNT

06.23 SAMMY 2. EL GRAN ESCAPE

08.01 TRIUNFOS ROBA2

09.38 KARATE KID

11.54 EL KARATE KID. PARTE 3

13.56 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

15.30 NANNY MCPHEE. LA NANA MAGICA

17.21 UN SUEÑO POSIBLE

19.51 LA PROPUESTA

22.00 KUNG-FUSIÓN

23.55 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

01.39 KUNG-FUSIÓN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 CHICAGO P.D.

09.50 CHICAGO P.D.

10.45 CHICAGO P.D.

11.40 CHICAGO P.D.

12.35 CHICAGO P.D.

13.30 JOHNNY ENGLISH

15.10 IT TAKES A KILLER

15.40 IT TAKES A KILLER

16.10 HOUSE M.D.

17.05 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 MACGYVER

23.00 GHOST RIDER. EL VENGADOR

FANTASMA

STUDIO UNIVERSAL

09.15 EL PARTIDO

11.00 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD

12.00 EL CANDADO DEL AMOR

13.55 CRISIS DE LOS 40

15.45 EL PROFESOR CHIFLADO

17.35 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

20.00 OPEN SEASON - AMIGOS SALVAJES

21.45 AMIGOS SALVAJES 2

23.20 UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK

01.45 40 DÍAS Y 40 NOCHES

03.30 EL PODER DE LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* JUEVES 2 DE AGOSTO, A LAS

21, “FOGÓN & TERTULIA“, CON

ALE CARABAJAL Y EL CUARTETO.

INVITADOS: MAXIMILIANO

MORALES Y MARTÍN JUÁREZ

(VIOLÍN), JUAN P. ZAIDMAN

(VIOLA), Y ERNESTO MEDINA

(VIOLONCELLO); VIRGINIA

COSTAS CON LA DANZA.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

FÓRUM (PERÚ 510)

* DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS

16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO +

MODA SHOW, EN EL MARCO DEL

5º ENCUENTRO ANUAL DE LA

FUNDACIÓN MARÍA GRACIELA

MAIDANA.

OLÍMPICO DE LA BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO

19 DE AGOSTO, LA FIESTA

DEL VIOLINERO, DE NÉSTOR

GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

MUNICIPALIDAD DE LA

CAPITAL

* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS

20, EN EL PATIO DEL EDIFICIO

MUNICIPAL SE REALIZARÁ

EL VI FESTIVAL DE JAZZ, QUE

SE EXTENDERÁ HASTA EL 1

DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN

MELINA IMHOFF (CUARTETO),

MUNLAI JAZZ (QUINTENTO), Y

MISHQUI VACILÓN- ENTRADA:

GRATIS.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

* TODOS LOS DOMINGOS,

DE 17.30 A 20, CON ENTRADA

GRATUITA, LA MILONGA DE

PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSILVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

02/08 - 03/08 16:55 (Cast) 19:10

(Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS)

02/08 - 21:15 (Cast)

JURASSIC WOLRLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

02/08 AL 08/08 19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

02/08 - 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

02/08 - 19:30 (Cast) 22:00 (Subt)

HOTEL TRANSILVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/08 - 03/08 17:20 (Cast) 19:40

(Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

02/08 - 22:10 (Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

02/08 - 03/08 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

02/08 - 21:45 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

02/08 - 03/08 16:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS

PENSADO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO Castell. 2D

19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

Castell. 2D 17:40.

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP Castell. 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS Apta 13 años

Castell. 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

Castell. 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

Castell. 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

Castell. 2D 18:00-

 
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