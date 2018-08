FÚNEBRES | 2 de agosto de 2018

02/08/2018 -

Antonio Luis Areal

Carlos Rolando Garnica (La Banda)

Elsa Asunción Ruiz (La Banda)

Paula Leonor Palacios

María Magdalena Pérez

María Elizabeth Gómez (La Banda)

Pedro Roberto Frola

Josefa Bartolina Sandoval

Ramona Ysabel Pereyra

José Antonio Leguiza

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su esposa María Elvira, sus hijos Luis, Luia, José, H. pol. Nora, Juan Carlos, Gabriela, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Luis, Nora, sus nietos Luis, Florencia, Sofía, su nieta política Sofía Moyano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Vivirás por siempre en nuestros corazones". Descansa en paz papá. Su hija Silvia y Juan Carlos, sus nietos Rocío y Juancito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. ¡Papi! ¡Gracias por todo! Te vamos a extrañar, pero se que ya descansas en paz. Te amamos por siempre. Su hijo José y Peque y sus nietos Luci y Juan, Juli, José y Jero, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hermana Elsa Margarita "Tuchy" Areal, sus hijos Rodolfo, Gerardo y Mónica Ceballos; sus hijos políticos, nietos y su compañero Agustín Enrique Alzugaray participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Hermano querido ya estás en la Casa del Señor. Su hermana Graciela Areal, tus sobrinos Gachi, Ceci, Riqui, Sergio, Gerardo y Noelia y tus sobrinas nietas participan con dolor tu fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Vivirás por siempre en mí querido Tuco". Su nieto Luis y Sofía Moyano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su sobrina y ahijada Susana Torres, su esposo Lito Argañaraz, sus hijos Cecilia, Valentín y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus sobrinos Marisa Dolores Bruchmann y Raúl Santucho, sobrinos nietos Raulito, Santi, Franco y Agustina, participan su fallecimiento y despiden con dolor al tío Tuco. Acompañan a tía María Elvira y primos Luis, Silvia y José en este momento de dolor. Rogamos por su eterno descanso.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su prima Rosa Molina Areal (Chury), Rafael Sánchez, sus hijos Diana, Sonia, Santiago y Anahí, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan duro trance y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su primo Alberto Molina Arela (Rupa), Sus hijos Ana Patricia, Alberto Jesús y María Milagros, sus hijos políticos y nietos acompañan con dolor a su familia y ruegan por su descanso eterno.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su primo Justo Molina Areal, María Rosa Pernigotti, sus hijos María Rosa y Nicolás; María José y Mario; Justo y Carolina; Juan y Noelia, María Julia y Sebastián y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su cuñada María Inés López, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Familia Ibáñez, Ruiz y Miranda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Mauricio Bulacio, Cristina, Elio, Franco, Natalia, Érika y José participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Juan Carlos Cremaschi y su esposa Silvia acompañan a su familia y a su hermana Graciela en este doloroso momento.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Agustín Alejandro Alzugaray Ferretto, Anhaí Lucena y familia participan el fallecimiento del hermano de Tuchy. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Lelia y Lelita Bosque y familia acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Mary Haydée Japaze de Dalale y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Héctor del Valle Pérez, Mónica Dalale y flia., participan con proffundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Graciela Inés. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Graciela Dalale y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Graciela. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Luisita Lami de Palencia, sus hijos Mariela, Ma. del Carmen, Roberto, Maithy y Carolina y respectivas flias., acompañanmos con profundo dolor a la querida Tuchi por la pérdida de su hermano y rogamos para María Elvira, hijos y nietos consuelo y resignación que Dios los bendiga.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Mirta A. Camus e hijos Alberto Fernando y Diego Álvaro Díaz y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento tan dificil a la querida María Elvira y su flia. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Dora Angélica González, participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos, nietos, hermanos, sobrinos y demás familiares en estos dificiles momentos. Elevan oraciones por su descanso en paz y cristiana resignación para su querida flia.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. José Gorrini y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Hasta siempre mi hermano de sangre. Descansa en paz. "Me quedo con tu última sonrisa". Te adoro, Nati Sánchez.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Con inmenso dolor despedimos a nuestro querido amigo Tuco. Ve con Dios. Maiky Lapalma y Kuky Guerrieri. Ruegan oraciones por tu descanso en paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor ya está ante tus brazos dale el descanso eterno". Gabriel y Tany, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Ana María Vera Agüero de Bianchi, acompaña a la querida amiga María Elvira y su flia. en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. El Grupo Ases del Padel, acompañamos con profundo dolor a nuestro querido amigo José ante la irreparable pérdida de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Miguel Ángel López, Clara Correa de López, sus hijas Cecilia, Rita, Melina y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Roxana Rodríguez, Juan Quiroga y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Gachi querida amiga, Dios está con tu hermano y su flia., y vos recibiendo junto a la tuya toda la fuerza que el te envía. Te acompañan en este momento Gigi, Noel y Nico. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "El sufrimiento de aquí abajo no tiene proporción con la gloria del Cielo". Carlos Sánchez, Natalia, Macarena y Benicio, participan con pesar la partida de Tuco y ruegan oraciones en su querida memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor recíbelo en tus brazos". Graciela Lascano de Casadei, participa con profundo dolor el fallecimiento de Tuco y acompaña a María Elvira e hijos desando pronta resignación. Ruega oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Sus compañeros del Centro INTI Santiago del Estero. Acompañan a su hijo Luis y flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Francisco Povedano e Isabel Sánchez, sus hijos Cesar, Fabian, Rita y José Povedano con sus respectivas flias., acompañan a toda la flia. en tan difícil momento. Rogando oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. El Grupo de Jubiladas de la Escuela Técnica Nº 1 de Sgo. del Estero, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera María Elvira y ruegan al Señor le conceda resignación ante tan irreparable pérdida.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Horacio Paradelo y Graciela Soria junto a sus hijas Natalia, Mónica, Guadalupe y Coti y sus respectivas flias., acompañan a María Elvira y sus hijos, hijos políticos y nietos en estos momentos tan difíciles. Tuco descansa en paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Con mucho dolor, participamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y acompañamos a su hermosa familia a aceptar su partida con entereza y confianza en Dios. Marta Rodríguez, Livio Yocca y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Julio Molina Areal, Estela Muscará y sus hijos Julio y Dolores, Gustavo y Paola y Diego Molina Muscará, participan con profundo dolor el fallecimiento de Tuco. Acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos difíciles momentos.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Oscar, Herbert, Ana, Luis, María Pía, Néstor y María Susana con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo Tuco y acompañan a su esposa Elvira e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Joshela Cáceres, su esposa Norah Carabajal, sus hijos Mercedes y José con sus respectivas flias., despiden con profundo dolor a su querida Amigo Tuco y acompañan con mucho cariño a su esposa María Elvira, a sus hijos y nietos, rogando al Señor por su descanso eterno.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Descansa en paz amigo querido". Oscar Olmedo, Estefanía de la Llama y sus hijos Mariana y Miky, Oscar, Andrea, Daniela y Andrés, Agustín y Adriana, participan con mucho dolor su partida al Reino del Señor y acompañan a su entrañable flia. Rogando por su pronta resignación.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Ing. Carlos Alberto Oneto, María Angélica de Oneto, Lic. Natalia Oneto y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga de la infancia y acompañan a su flia. en tan triste momento. Que el Señor le brinde el descanso eterno ¡Hasta siempre Tuco!

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Señor bendícelo y haz que su alma descanse en la paz de tu amor. Las amigas de toda la vida de su hermana Tuchy: Anita, Felisa y Nelly participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado y te colme de bendiciones". Luisa Neme de Areal, sus hijos Verónica, Ana Gabriela, Andrea y Orlando con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de Tuco y acompaña a su flia. en estos duros momentos. Elevamos oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Julio Bridoux, su esposa Martha Giménez Carol, sus hijos Pablo, Silvina, Santiago, María Eugenia con sus respectivas flias., participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa María Elvira y su hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria y que su alma descanse en paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Integrantes del Grupo Paz y Bien de Jubiladas del Colegio Madre Mercedes Guerra, lamentan su fallecimiento y acompañan a su esposa María Elvira, su hermana Graciela y demás fliares. en estos momentos de dolor. Ruegan por su feliz resurrección.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Lía Valdini Rentería, Mariano y Silvina Sarmiento y respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento. Gracias querido amigo por darnos tantos consejos, apoyo, cariño y presencia durante toda una vida de amistad, compartiendo momentos tristes y alegres, entre nuestras flias. la fe en Dios y todo lo que sembraste será para reconfortar a María Elvia, Luis, Silvia, José y flias.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rosa Domínguez de Marcos, sus hijos Miguel, Graciela, Gustavo junto a sus respectivas flias. participan el fallecimiento del hermano de Graciela y Tuchy. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Estela Medina de Coronel, Norma Fernández de Acosta y Celsa Soriano de Diaz participan su fallecimiento y acompañan a su esposa María Elvira, a sus hijos y a su hermana Graciela en estos momentos de dolor. Ruegan por su eterno descanso.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Alberto Pablo Paradelo, su esposa Mirta Regina Ortiz de Paradelo, sus hijas Marcela, Patricia y Carolina Paradelo Ortiz, acongojados despiden al amigo . Descansa en paz. Resignación a su querida familia.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Guillermo A. Ayuch, Carolina Alzugaray Ferretto y familia acompañan a Tuchy en estos momentos por el fallecimiento de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza de la escuela Técnica Nº 1 participa con sentido pesar el fallecimiento del Sr. Esposo de la ex directora profesora María Elvira López de Areal y tío de la Prof. Mónica Ceballos, acompañan a su familia elevando oraciones en su querida memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge acompañan profundamente a Graciela y sus hijos en este momento de dolor. Que descanse en paz.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. La Promoción 1964 de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor la partida al Reino del Señor de Antonio, hermano de nuestra querida ex compañera, activa integrante de nuestro grupo, Graciela Areal de Romani. Pedimos resignación para su familia y descanso eterno para Tuco.

BUSTOS, FRANCISCO LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció 29/7/18|. "Señor, ya esta ante ti, recíbelo en tu Casa Celestial y dale el descanso eterno". La comunidad educativa del colegio Secundario Bº Huaico Hondo participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Dora Elizabeth Bustos y acompañan a los familiares en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

FROLA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus hijos Verónica y Sergio, y su nieta Giuliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

FROLA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus sobrinos Marisa, Paco y Roberto Pérez Nazar y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

GÓMEZ, NÉSTOR EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 1/8/18|. Sus hermanas: Myrna, Gladys, Nelly y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en Catedral Basílica.

GÓMEZ, NÉSTOR EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 1/8/18|. Luisa Bilotti participa el fallecimiento del hermano de su cuñada Gladis, acompañándola espiritualmente en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NÉSTOR EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 1/8/18|. Betty Paz, Pablo Miranda, Ester de Díaz, Aída de Pavón, Luisa de Rojas, Alejandro Constantinidis, Vicky y Tito Lettari, Pelado Navarro y sus respectivas flias. acompañamos a nuestra amiga y vecina Gladys y flia. por el fallecimiento de su hermano Néstor. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NÉSTOR EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 1/8/18|. Los compadres de su sobrina Romina Bilotti acompañan el fallecimiento de su tío Néstor: Ricardo García y Patricia Lettari, su ahijado Bautista y Rocío. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZA, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Su esposa María Espinillo, sus hijos María Guadalupe, Natalia, Soledad y Alejandra, hijos pol, Pablo y Damián, nietos Jonas, Agostina, Briza y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio de Puesto de San Marcos. Casa de duelo Bº Islas Malvinas. EMPRESA SANTIAGO.

PALACIOS, PAULA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus hijos César, Daniel, Viviana, H. pol. Gabriela, nietos, Valentina, Fiorela, Paula, Camila, Lorenzo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PALACIOS, PAULA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa de la Escuela Nº 88 "Coronel Borges" acompaña al colega y amigo Prof. César Palavecino en este difícil momento ante la pérdida física de su madre. Ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, RAMONA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus hijos Nélida, Carmen, Pereyra Lidia Aguirre, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

PÉREZ, MARÍA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus hijos Oscar, María, Belén y Patricia, su hermana Irma, H. pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Isidro Albornoz 486 B.H.H. SERVICIO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus hijos Esther, Elsa, Josefa, Angélica y Walter; sus hijos políticos Rafael y Agustín; sus nietos y bisnietos. Sus restos son velados en Santiago Herrera Nº 292 Bº Juan Felipe Ibarra e inhumados en el cementerio La Piedad, previo oficio religioso en capilla de Medalla Milagrosa a las 11 hs. en Bº Juan Felipe Ibarra.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Siempre te echaré de menos en cada momento y sé que ni siquiera tu precioso recuerdo compensará tu ausencia. Te amo mami. Su hija Esther, su nieto Walter, su nieta política Nora; sus bisnietos Francisco y Nicolás y bisnieta política Ari participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Sus hijos Ester, Elsa, Josefa, Ester, Elsa, Walter, Angélica, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hija Kuka y sus nietos Gabriela y Roberto; su nieta política Juana, sus bisnietos Maira, Facundo, Estefanía y Josefina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su nieto Rafael Narcizo Chazarreta, su nieta política Natalia, sus bisnietas Ariana, Noelia, Pilar y Eugenia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Su nieta Anita Chazarreta, su nieto político Daniel Leguizamón; sus bisnietos Yelén, Belén y Franco Leguizamón participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su nieta María José Chazarreta, su nieto político Rubén Jacobo, sus bisnietos José María, Camila y Martín y su bisnieta política Marisa participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDOVAL, JOSEFA BARTOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Amigos Mirta, Lucy, Sandra, Wily, Olga, Noni, Dardo, Seba, Lili, Fany, Ceci acompañan a su amiga Elsa en tan dolorosa pérdida.

CASAREZ, DAVID SILENIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. La comisión directiva y personal de O.S.P.I.S.E. participa con pesar el fallecimiento del padre de Violeta Romano y la acompañan en el dolor junto a su familia.

GARNICA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su esposa Victoria Tévez, su hijo Carlos, su madre Hilda, su hermana Nancy, sobrinas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. IOSEP HAMBURGO CIA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GARNICA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus primos Matilde Victoria Suárez, Carlos Ledesma y su sobrina Verónica participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus tíos Oscar Quiroga y María Cristina Siufe; sus primos Oscar Cristian Quiroga; y Graciela Siufe participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

GARNICA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Los compañeros de la Promoción 1984 de la Escuela Industrial "Ing. Santiago Barabino", de la ciudad de La Banda, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y elevan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma y piden a Nuestro Señor Jesucristo resignación y fortaleza para su familia.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus hermanos Pila, Chichí, Nene, Gringo, Chiquita, Achucha Gomez y respectivas familias y sobrina Guadalupe participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados cementerio de La Chacarita en el día de la fecha.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus primos Rita y Hugo Silva y sus sobrinos y Daniela y Junior participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus tíos Elvira y Alberto Barrientos, primos José Luis, María Haydeé, Martín, Mirta y sobrinos y sobrinos nietos participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus tíos Carlos y Luis Barrientos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su tía Ana, sus primas Silvia y Pablo; Eugenia y Sebastián y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus primos Juan Carlos Gómez (h), Blanca Pellene de Gómez y Esteban Gómez Pellene participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida prima Eli y ruegan a Dios cristiana resignación para su esposo e hijo.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus sobrinos Ramiro y Lucrecia García, participan con hondo pesar su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sus primos Baby Gómez y Pancho García, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor Dios, recíbela en tu Reino, bendícela y dale la paz eterna a nuestra querida e inolvidable Eli". Su tío Carmen Alfredo Gómez, su primo Gustavo y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia en el día de ayer. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Virgen Santísima, cúbrela con tu manto sagrado y dale el descanso eterno". Su tía Olga Montenegro de González participa con hondo pesar su fallecimiento y ruega al eterno Padre, el consuelo a su esposo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Flia de Marta G. de Sayago participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Eli y ruega por un feliz retorno a la fuente divina. ¡Que así sea!

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza, alumnos y la asociación cooperadora de la Esc. Técnica Nº 2 "Ing. Sgo. Barabino" participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero de trabajo, Luis Poupard, rogamos una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Tu suegro Román Alejandro Poupard, tus cuñados Roberto y Tatiana, y sobrinos Jannett, Johanna, Erika e Irina participan con dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Los compañeros y ex compañeros de su esposo: Filippini, Moreno, Coria, Ganem, Palacio, Rodríguez, Anglade y demás compañeros de la Escuela Técnica Nº 2 "Ing. Sgo. Barabino" participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero de trabajo Luis Poupard, rogamos una oración en su querida memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. La secretaria general de UDA, Seccional Santiago del Estero, Prof. Estela Ramírez y la comisión directiva participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del delegado, Prof. Luis Marcelo Poupard. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". El cuerpo de delegados de la UDA participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Prof. Luis Marcelo Poupard, rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Tere, Yacqui y su amiga Micaela Márquez, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su hijo Luis Poupard. Se ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá''. Sus familiares en el afecto Nancy Gladiz Andreani, Carlos Dante Andreani y flia, Rodolfo Andreani y Sra, María Luisa Andreani participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor bendícela y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus familiares en el afecto Héctor Ybarra y flia, Elda Ybarra de Aranda y flia., Norma Ybarra de Tisone y flia, Dante Ybarra, Raúl Ybarra y flia, Agustín Ybarra, Mary Ybarra de Di Paolo y flia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Stella Bernasconi y familia María P. Poupard y flia; Hebe Ávila de Salvatierra y flia; Emilio Poupard y flia; Nélida Poupard y flia; Alberto Poupard y flia; acompañan a Luis Marcelo y a sus hijos Héctor y Luis en este gran dolor y elevan oraciones por ella.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. ''Señor bendicela y hazla descansar en tu regazo permitiéndole gozar de tu Reino''. Sus amigos y ex-compañeros de trabajo del Centro de Comercio e Industria de La Banda: Sergio Garay y Angela Maldonado, participan y acompañan en tan doloroso momento a su esposo e hijos. Rogándole al Altísimo le dé el descanso eterno y resignación a sus familiares.

RUIZ, ELSA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su hijo Alberto Santillán, sus nietos Pedro, César y Olga, nietos polít., bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Capilla, Dpto. Banda. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GAUNA, HUMBERTO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Su hermano Sebero, hna pol, Rosa Gómez, sobrinos Ramón, Luis, sobrinos pol, Leonor, Marisa y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs cemet. Norte de Clodomira. Casa de duelo 7 arboles. caruso Cia. de Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

LUNA, PABLO JONATHAN (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/18|. La comunidad educativa de la escuela N° 1 Ana María Taboada de Villa La Punta, participa con profundo dolor el fallecimiento del cuñado de la docente, Prof. Analía Falcón. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Eugenia Badami, Verónica Barreira, Ana Carabajal, Pamela Rojas y Patricia Lagar acompañan a su querida amiga Aurelia y familia ante su dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en memoria de su padre.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Fue una persona inquebrantable, en su vida por esta tierra dejó huellas de ejemplo para su querida familia y amigos. Hoy descansa en su última morada. Virgen de Loreto, cúbrelo con tu manto santo manto y brille para él la luz que no tiene fin. Acompaña a su esposa Fany su colega y amiga de la Escuela Nº 1062 de Árraga, María Elena Morales y su señora madre María Luisa, a sus hijos, hijos políticos, nietos y a su hermana Primitiva y demás fliares. todo nuestro acompañamiento. Rogamos oraciones en su memoria.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Vivió y amó sin detener el tiempo... porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Dr. Jorge Alejandro Fiad, su esposa Alcira Giro Campos, sus hijas María Eugenia, María Agostina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Vivió y murió convencido de que Cristo es el rostro humano de Dios volcado hacia el hombre. directivos, docentes, administrativos, personal de maestranza del Instituto de estudios superiores Virgen de Loreto, acompañan al profesor Lucas Zurita en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, SARA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. "Hace un mes, Dios dispuso llevarte para siempre a su morada celestial. A tu nuevo hogar, más allá del Sol. Nos entristece a todos tu ausencia física, tu alegría, tus consejos, tus enseñanzas, pero nos consolamos saber que ya dejaste de sufrir, de luchar por vivir. Que estés en paz y desde el cielo nos acompañes y protejas". Sus nietos Anabella, Lucas, Roberto, Francisco, Bisnieto Augusto, hijas del corazón Claudia, Gladys y tu cuñada Mercedes y demás familiares invitan a la misa a celebrarse en su memoria hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

CANCINOS, MARIO BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. "Vivirás eternamente en el corazón de quienes tuvimos la dicha de tenerte". Su esposa: Ada; su madre Ñata, sus hijos Maru, Seba, Keko, Sole y sus nietos invitan al responso al cumplirse nueve días de su fallecimiento, a realizarse en el cementerio La Piedad a las 16 hs. posterior misa a realizarse en la Pquia. Santo Cristo a las 20 hs.

DANNA DE STORNIOLO, ROSITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/17|. Madre; hoy hace un año que fuiste al Reino de Dios y permanecerás siempre en el recuerdo de tus hijos, nueras, nietos, bisnietos, sobrinos y sobrinos nietos que te oficiarán una misa hoy a las 20 en la iglesia San José del Bº Belgrano para rogar por tu eterno descanso y la paz de tu alma.

DELTROZZO, ALBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/12|. "Que desde el Cielo brilles eternamente como un ángel". Vivirás siempre en nuestros corazones. Su esposa Marita y sus hijos Carla y Pichi invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Catedral Basílica.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Señor de la vida, nos diste una madre que ha sido un ángel guardián de sus seres queridos, admítele a contemplar la luz de tu rostro. Tus hijos: Juan Carlos, Elena, Rosa y Sandra, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan difícil momento e invitamos a la misa hoy en Catedral Basílica a las 20.30 hs, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GAMBARTE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/15|. Hoy viejo se cumplen tres años sin tenerte y me es difícil vivir sin recordarte ya que estás al lado de tu amada y querida esposa, como siempre lo dijiste vos. Tus hijos Fredy, Bichi, Carlos, Nena y Néstor, hijos políticos Viki, Mirta, y Claudia, nietos Nicolás, María Laura, Agustín, Cecilia, Lautaro, Anahí, Franco, Gicela, Mauricio, Rocio, Nerea, Dani, Florencia y bisnietos Valentina, Nacho, Santi, Agostina invitan a la misa hoy a las 20,30 hs en la Catedral Basílica.

GONZÁLEZ, NOEMÍ DEL VALLE (Noni) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/15|. "El Reino de los Cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces". Hija hoy hace 3 años que el Señor te llamó a su lado para ser parte de su Reino Celestial. Siempre estás en nuestros corazones. Sos nuestro ángel. Con motivo de cumplirse su aniversario, celebramos la santa misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita.

MATTAR, SALOMÓN-LLUBRÁN DE MATTAR, JUANA (q.e.p.d.) Fallecieron el 2/8/16-1/8/97|. Al cumplirse dos y veintiún años de sus respectivos fallecimientos, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

PEREYRA, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse seis meses de su fallecimiento.

ANRÍQUEZ, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/16|. Su madre, hermano, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa a realizarse el día jueves 2 de agosto a las 19 hs en la iglesia de Lourdes, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, JAIME RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/2/18|. A seis meses de tu partida a la Casa del Señor, grande es el dolor que nos invade, solo el recuerdo de momentos compartidos nos dan fuerzas para continuar. Su esposa Mónica Aguilera, sus hijos Andrea, Raúl y Fernando Jiménez; tus nietas Lunas y Victoria invitan a la misa que se oficiará hoy en la Pquia. Santiago Apóstol a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

DELTROZZO, ALBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/12|. "Yo soy la resurrección y la vida, él que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". Pasaron cinco años y tu recuerdo permanece latente entre nosotros. Tus compañeros que nunca te olvidarán: Ramona Monte, Ramonita Contreras, Lucía Rivero, Manuel Sayago y Dante Ibarra.