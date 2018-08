Su ex pareja amenazó con arrojarle agua hirviendo y con asesinarla

02/08/2018 -

Una mujer se presentó ante la Policía y denunció graves amenazas por parte de su ex pareja, el cual le aseguró que le arrojaría agua hirviendo y que le quitaría la vida. Por disposición de la Fiscalía, el sujeto fue aprehendido. Altas fuentes ligadas al caso confiaron que el hecho se registró en un domicilio del barrio Salitre de Las Termas de Río Hondo. Según confiaron las fuentes, una mujer de 49 años de apellido Robles se presentó ante los uniformados y angustiada, les manifestó que quería denunciar un hecho de violencia de género. Ante los uniformados, Robles comenzó a relatar que desde hace aproximadamente tres años se encuentra separada de su ex pareja, con el cual mantuvo una prolongada relación, fruto de la cual tuvieron cuatro hijos en común. La damnificada manifestó que durante estos últimos tres años, pese a la separación, el acusado de apellido Gómez, se presentaba en su casa o se acercaba al inmueble para comenzar a vociferar insultos hacia su persona. La denunciante precisó que su domicilió está emplazado en la parte trasera de la casa de su ex suegra. En el último incidente que se habría producido ayer, Gómez se habría presentado frente a la casa de la mujer y sus hijos y a los gritos le manifestó: "Te voy echar agua hervida, te voy a cag... matando". E l hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Melissa Deroy, la cual dispuso la aprehensión del acusado, medida que se concretó a las pocas horas y ordenó que se realice un informe socioambiental en el domicilio de la mujer y del acusado. Desde la Fiscalía se trata de establecer si la mujer fue víctima de otros hechos de violencia de género y si los hijos de ésta se encuentran en un estado de vulnerabilidad.