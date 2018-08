Encuentran a una menor inconsciente en un puente

02/08/2018 -

Una menor fue hallada inconsciente y aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas en el puente peatonal de Avenida de Circunvalación. El confuso hecho se registró la noche del martes en un puente a la altura del barrio Siglo XXI. Pe r s o n a l p o l i c i a l s e trasladó hasta el lugar y allí encontró a la menor. Allí también estaba su madre quien deslizó que había sido alertada por un amigo de su hija de 16 años. La adolescente, que reside en el barrio Juan Díaz de Solís, había salido de su casa y se desconoce dónde estuvo durante varias horas. Cuando la Policía la encontró, estaba descalza y con manchas de vómito en su ropa. Los médicos consignaron que no tenía aliento etílico, por lo que la fiscal de turno ordenó que se preserven sus prendas de vestir, se le practique un examen físico y que posteriormente sea entrevistada por los psicólogos. En el lugar también se había hecho presente un amigo de la menor, el cual manifestó a la Policía que la adolescente lo había llamado desde un celular que tenía el número privado, pidiéndole que se dirija hacia el puente en cuestión, ya que no se sentía bien. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis, pero presumían que la menor pudo haber ingerido algún tipo de sustancia tóxica que provocó su indisposición. Efectivos de la Comisaría 5ª del Menor y la Mujer trabajaban en el caso para determinar cómo sucedieron los hechos.