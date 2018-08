Indagatoria para CFK y Oyarbide

02/08/2018 -

El juez federal Claudio Bonadio citó a prestar declaración indagatoria a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner para el próximo 13 de agosto.

También fueron citados el ex ministro de Planificación Julio de Vido, el ex secretario de la presidencia Oscar Parrilli, el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, el empresario Rudy Ulloa y el ex juez federal Norberto Oyarbide.

En total, en la víspera se produjeron más de 30 allanamientos en distintos puntos de la Capital y la provincia de Buenos Aires.

Los detenidos están acusados de integrar una supuesta asociación ilícita que se habría dedicado al pago de sobornos que entregaban empresarios de la obra pública. Según la investigación, todo lo recaudado terminaba en el domicilio particular del matrimonio Kirchner en Buenos Aires, en la residencia presidencial oficial en la localidad de Olivos, o en las oficinas de la Jefatura de Gabinete. El disparador de la pesquisa fue el registro íntimo del chofer, donde quedó anotado en ocho cuadernos los días, horarios, nombres, direcciones y cantidades de dinero que se habrían trasladado en su vehículo Toyota, del 2010 al 2015, y que fueron enviados en una caja cerrada al diario "La Nación". Tras la publicación, los cuadernos llegaron a la Justicia. Para ordenar indagatorias y detenciones, Bonadio se sirvió de los escritos y de la declaración de la exmujer del remisero.