Continúan con la entrega de viviendas sociales en Sumampa

02/08/2018 -

Dando continuidad al programa de viviendas sociales impulsado por la ex gobernadora y actual diputada nacional Dra. Claudia de Zamora, en la ciudad de Sumampa, departamento Quebrachos, se dejaron inauguradas totalmente amuebladas nuevas viviendas. De la entrega participaron el intendente de la ciudad, Marcelo Bernasconi; el ministro de Desarrollo Social, Dr. Ángel Niccolai e invitados. Las viviendas fueron construidas por la Municipalidad de Sumampa.

Una vez finalizada la entrega de llaves, el ministro Niccolai expresó su satisfacción de "acompañar la alegría de estas familias", y dijo estar "muy contento porque hemos visto que todas las familias beneficiarias son matrimonios jóvenes, con niños que seguramente ya desde su temprana edad van a tener muchísimos sueños cumplidos". Luego agrego que ante los anuncios de "de achiques, de ajustes, de la falta de presupuesto, de la falta de posibilidades, el gobernador ha anunciado que este programa de viviendas sociales no sólo que no se achica, sino que invita a todas las instituciones que aún no participan del programa, asociaciones, instituciones no gubernamentales, cooperativas, iglesias que quieran administrar los fondos para hacerle viviendas a la gente que no puede hacerlo".

A su turno el intendente de Sumampa, Dr. Marcelo Bernasconi, señaló "la verdad que uno al escuchar el testimonio de los beneficiarios, cuando se siente y se ve la alegría en sus ojos y en esos niños que hoy van a poder contar con su vivienda, creo que está todo dicho". Agregó que "debemos agradecer muchísimo al gobierno provincial. En primer lugar, a nuestra ex gobernadora Claudia de Zamora, que nos acompañó desde el minuto uno y al gobernador Gerardo Zamora" y concluyó "vamos a seguir trabajando porque ese es el compromiso que hemos asumido hace cuatro años, ese es el compromiso que hoy le planteamos a la comunidad, a la sociedad."

Melina Ponce, una de las beneficiarias, expresó "hoy le toca a mi familia venir con gran emoción a recibir nuestra vivienda. Infinitas gracias por pensar en la gente del interior y el agradecimiento a cada una de las personas que trabajaron en la construcción de las viviendas".