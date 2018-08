Fotos CONFERENCIA. Mario Ledesma (centro), junto al presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez y el secretario, Fernando Rizzi.

02/08/2018 -

Mario Ledesma fue presentado ayer como nuevo head coach de Los Pumas en reemplazo de Daniel Hourcade, quien renunció al cargo en junio pasado.

"Ser hoy el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Y hasta culturalmente, un desafío para todos. Estamos en un momento importante socialmente para ser responsables, para planificar, para laburar. Estamos realmente ante un desafío enorme", declaró Ledesma, que firmó contrato por cuatro años.

En la conferencia de prensa, Ledesma estuvo acompañado por el presidente de la UAR, Marcelo Rodríguez y el secretario, Fernando Rizzi.

"Queremos tender a la excelencia. No al resultado, sino a los procesos que llevan a los resultados. Nuestra idea es basarnos en el trabajo, sin sacarle ni un gramo a la creatividad, espontaneidad. Si equilibramos esa balanza. La locura y pasión las tenemos, tenemos que tener orden y organización y con eso como dije, tender a la excelencia", comentó ilusionado.

El próximo lunes 6, Ledesma comenzará su trabajo formal de cara al Rugby Championship. Los Pumas debutarán en el torneo el próximo sábado 18 de agosto, en Durban, enfrentando a los Springboks. Una semana más tarde habrá revancha en Mendoza. En septiembre, visitará a Nueva Zelanda (8/9 en Nelson) y Australia (15/9 en Gold Coast), para luego recibirlos en Buenos Aires (29/9 a All Blacks) y Salta (6/10 a los Wallabies).