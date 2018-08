Malestar en consumidores que no accedieron a pasajes baratos

02/08/2018 -

La guerra de promociones que lanzaron desde ayer Aerolíneas Argentinas y también las de bajo costo como Flybondi, al suprimirse la banda tarifaria mínima, no pudo ser aprovechada por muchos santiagueños que pese a los sucesivos intentos no alcanzaron a adquirir los pasajes a $500 por la imposibilidad de acceder al portal de la aerolínea de bandera, mientras que en el caso de Flybondi, comenzaron a aparecer reclamos por su impuntualidad.

"La verdad que los consumidores santiagueños han reflejado mucho malestar en el caso de Aerolíneas, porque era una promoción para sacar pasajes para volar en septiembre o en octubre a destinos de cabotaje y a $500 por tramo, lo cual era muy ventajoso, pero ha colapsado la página. Entonces, la verdad que el precio era bastante competitivo y ha generado mucho malestar", indicó Javier Alexandro, titular de la Asociación en Defensa del Consumidor.

Agregó que "muchas personas no pudieron comprar con sus tarjetas que fueron rechazadas por el colapso del sistema. También en relación con este tema y en el caso de Flybondi hay numerosos reclamos y consultas porque no hay un 0800 de atención al cliente, no hay atención personalizada. No le dan respuesta a la gente, sobre todo en los atrasos o cancelaciones de los vuelos, muchas veces hablan de cuestiones meteorológicas, pero es gente que está dependiendo de esto y está generando mucho malestar con Flybondi porque no tenemos aquí un órgano de contralor".

A nivel nacional, los usuarios que quisieron aprovechar la agresiva promoción que anunció Aerolíneas Argentinas para comprar pasajes de cabotaje con 50% de descuento vivieron momentos de tensión cuando quisieron hacerse de los tickets. La página oficial estuvo caída durante gran parte de la madrugada, cuando la promo -pensada para competir con las low cost- entró en vigencia.

El director de Comunicaciones de Aerolíneas Argentinas, Marcelo Cantón, explicó que el sitio tiene 2.000 visitantes concurrentes y que se amplió la capacidad hasta 56.000 usuarios concurrentes. "Pero a la 00.00 hora ya se había superado ese número. La demanda nos sobrepasó", reconoció. Dijo que están trabajando para solucionar los inconvenientes técnicos y que están viendo de ampliar el stock.