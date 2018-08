Fotos SINCERIDAD. Tévez sabe que hoy no es titular para Guillermo y acepta sin problemas el rol que ocupa en el equipo.

02/08/2018 -

Carlos Tévez cerró la goleada ayer sobre Alvarado al convertir un penal. Pero el "Apache" no fue titular y tiene bien en claro que hoy no es "la primera opción" del entrenador. Pero lejos de molestarle, lo acepta y apoya desde otro lugar.





"Yo creo que no veo como titular frente a Libertad. Cómo se están dando las cosas, el técnico deja en claro que no soy la primera opción y como dije recién, uno lo acepta, lo tengo bien claro que me toca estar desde otro lugar", señaló.

Y de inmediato, agregó: "Pero hoy no interesa, lo importante es que haga las cosas bien para Boca. Si me toca estar en el banco, lo haré contento y apoyaré a mis compañeros, porque son los que entran a la cancha y yo siempre quiero que Boca gane".





El delantero agradeció también el respaldo de sus compañeros. "Somos un grupo donde estamos muy bien, siempre lo hablamos y lo decimos. Es importante para mí hoy, desde el lugar que me toca estar, que mis compañeros me reconozcan. Por suerte tuve la pretemporada que quería. Hay que seguir trabajando, siempre para adelante y cuando me toque estar preparado, haré todo lo posible para que Boca pueda ganar", manifestó.





Sobre el triunfo ante Alvarado de Mar del Plata, el autor del sexto tanto "Xeneize" dijo que "era importante ganar, dejar en claro que estamos concentrados y metidos en todas las competiciones".

Pero Tévez sabe lo que lo más importante está por venir. "Había que agarrar ritmo para lo que se viene, que es la Copa Libertadores, lo que la gente quiere", aceptó.





Y ahondando en el duelo copero ante los paraguayos, Tévez intentó quitarle presión a Boca al afirmar que ninguno de los dos equipos en candidato en la serie.





"Con Libertad no hay favoritos, menos en una Copa Libertadores. Debemos demostrar en la cancha", aseveró.