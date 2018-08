Fotos La comuna dio a conocer los equipos ganadores de todas las zonas del campeonato de las chicas

02/08/2018 -

El fútbol femenino e infantil sigue movilizando a gran cantidad de fanáticos en toda la ciudad. El pasado fin de semana se desarrollaron los partidos correspondientes a las semifinales y finales del torneo de fútbol femenino. Los mismos son organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de La Banda, tienen lugar en distintas canchas y en el patinódromo municipal. En cuanto a las semifinales y finales que protagonizaron las chicas, se dieron de la siguiente manera en el patinódromo municipal: Campeonas del 28 0 (3) vs. Alto Verde 0 (2); Quilmes 0 vs. Bº Salido 2; San Isidro 3 vs. Las Aliadas 1; Deportivo 25 de Mayo 0 vs. Estrella de Cantoni 2. Seguidamente, se dieron los partidos finales: Campeonas del 28 2 (3) vs. Bº Salido 2 (2); San Isidro 1 vs. Estrella de Cantoni 0; Alto Verde 3 vs. Quilmes 2; Deportivo 25 de Mayo 2 vs. Las Aliadas 3. De esta manera, las posiciones finales son: 1º Campeonas del 28 (Zona A), 2º Bº Salido (Zona B), 3º Alto Verde (Zona A), 4º Quilmes (Zona B); 1º San Isidro (Zona C), 2º Estrella de Cantoni (Zona D), 3º Las Aliadas (Zona C) y 4º Deportivo 25 de Mayo (Zona D). Por otro lado, los más pequeños tendrán sus partidos el domingo 5 de agosto a partir de las 9: Cholo Suárez (local) vs. Irma FC; Bío Torres vs. Villa Unión en cancha de San Isidro; San Fernando (local) vs. Deportivo 25 de Mayo; El Cruce (local) vs. Argentinos Unidos; Niños Felices vs. Bº Taponazo, en cancha del 1º de Mayo; Gustavo Tapia vs. Taladrito; Rey de Reyes vs. Diablos Rojos, en cancha de Produnoa; Tramo 16 vs. 25 de Mayo y Rincón FC vs. 17 de Octubre, en cancha de Gremio Municipal.