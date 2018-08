"Voy a regresar el 12 de agosto para festejar el triunfo de Pablo Mirolo"

02/08/2018 -

Sergio Massa adelantó su aspiración de regresar a La Banda el próximo 12 de agosto para celebrar con Pablo Mirolo su triunfo en las elecciones para intendente. Confiado de que conseguirá la victoria en los próximos comicios, Massa sostuvo: "Me pone bien venir y acompañarlo a Pablo. Me alegra venir y ver que cada cosa que soñamos, que planificamos con papeles y presupuestos en Buenos Aires, que cada cosa que se propuso lo ha conseguido en su gestión", dijo. "Amo este lugar -prosiguió Massa-, saber que cuando los visito vengo a una tierra de poetas y cantores que llena de cultura al norte argentino. Me gusta venir y acompañar a este joven, mi amigo Pablo. Por eso quiero pedirles con mucha fuerza que lo apoyen porque voy a volver el 12 de agosto para festejar con Pablo Mirolo y con todos los bandeños el triunfo de toda una ciudad". "También me llevo la alegría de saber que muchas personas que eran rehenes de los planes sociales pudieron plantear su futuro con un microemprendimiento gracias al apoyo de esta gestión municipal", agregó Massa, al sostener que en los próximos días "los bandeños van a votar y les pido que lo hagan por Mirolo", concluyó.