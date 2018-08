Fotos Prisión preventiva por cuatro ataques contra su ex pareja

Un changarín recibió un duro mazazo legal, en "factura" por 4 legajos por graves agresiones a su ex pareja. Así lo resolvió la jueza de Género, Cecilia Laportilla, al dictar la prisión preventiva de Raúl Edgardo Coria, por supuestas "lesiones calificadas por el vínculo" contra Karen Guadalupe Ledesma. Según los legajos enumerados por Elena Gorostiza, del equipo de Andrea Juárez, en agosto de 2017 irrumpió Coria en la casa de la víctima, en el Bº Colón. La atacó a golpes y la estranguló: "Te voy a matar", le advirtió fuera de sí. Afuera repitió el incidente. Tercera agresión El 28 de enero del 2018, el sujeto fue a la casa de los ex suegros, en el Bº Juan Felipe Ibarra. "Entregame la criatura che porquería, che g... Cuando te vea en la calle te voy a hacer c... Te voy a desvalijar la casa", advirtió furioso. Fin de la locura El 28 de junio volvió a la carga. De local, Bº Rivadavia, Coria agredió a la víctima a trompadas en la mandíbula, sin importarle que estuviera con su nuevo novio. La mujer se escapó en la moto del hombre y el ex corrió por detrás, armado con un cuchillo tipo tramontina. Coria amagó hincar a Ledesma, por fortuna sin lograrlo. Ayer, prevaleció el criterio de la Fiscalía, sin que la defensora oficial, Luciana Giménez, pudiera evitar que su cliente retorne a una celda, a la espera, quizá, del juicio.