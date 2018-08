El dólar subió hasta $28,30 por merma en montos licitados

Fotos CIERRE Intervino el BCRA y el dólar cerró a $28 tras subir a 28,30.

02/08/2018 -

El dólar cerró a $28 luego de alcanzar los $28,30 ante la decisión del Ministerio de Hacienda de reducir el monto de dólares que subasta cada mediodía con parte del dinero de ayuda financiera que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El dólar minorista sumó 10 centavos y cerró a 28 pesos, luego de tocar los $ 28,30 en las pantallas del Banco Nacion (BNA). El dolar mayorista, que saltó hasta los $ 27,74 en el Mulc, terminó 12 centavos arriba a $27,52.

Antes del mediodía, el Ministerio de Hacienda anunció que las licitaciones de dólares diarias pasarían a u$s 75 millones esta semana, y a u$s 50 millones por jornada a partir del próximo lunes, desde los u$s 100 millones previos.

Se trata de las divisas provenientes del primer tramo del acuerdo stand by con el FMI, que Hacienda subasta diariamente, luego de las corridas que llevaron a la cotización del dólar a tocar un tope de $ 29,66 hace un mes.

Según la cartera que conduce Nicolás Dujovne, la decisión de recortar el monto diario obedece a "la posición de liquidez en pesos" que se ha acumulado. Y recordó que las ventas de dólares están asociadas al apoyo del FMI.