El clásico del Oeste cerrará la séptima fecha

02/08/2018 -

El Consejo Auxiliar de la Liga Santiagueña confeccionó la forma de disputa de la séptima fecha del Torneo Anual, que tendrá como principal atracción el clásico del Oeste, entre Güemes y Central Córdoba.

Ese encuentro se jugará el próximo martes desde las 16 en cancha de Güemes. El domingo jugarán desde las 16, Independiente (F) vs. Agua y Energía; Defensores vs. Estudiantes; Sarmiento vs. Unión Santiago; Mitre vs. Unión (B); Comercio vs. Central Argentino; Villa Unión vs. Instituto; Banfield vs. Sp. Fernández e Independiente (B) vs. Vélez.