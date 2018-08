La "Bruja" quiere a Messi en otra estructura

02/08/2018 -

La "Bruja" Verón es un tipo que no suele guardarse nada y menos cuando se trata de opinar de temas muy importantes. Cuando le preguntaron sobre el futuro de Lionel Messi en la selección argentina, el ex volante de la albiceleste señaló: "Creemos que él es la solución, y posiblemente la sea, pero dentro de otra estructura de equipo. Si nuestro juego se basa en dársela a él para que defina o resuelva un partido, le estamos errando. Hay que darle soluciones y no problemas, porque si no vamos a cometer el mismo error. Ya pasamos por este tipo de situaciones, y en definitiva tenemos que aprovechar esa figura".