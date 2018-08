Fotos La defensa intenta voltear las dos condenas por el asesinato del adolescente Matías Juárez

Jorge Luis Valor (a) "Teto" y Mariano Valor acudieron ayer ante un tribunal de alzada, en procura de hacer caer las condenas de 13 y 6 años, respectivamente, por el asesinato de Matías Juárez, perpetrado el 26 de abril del 2015 en Villa Nueva, Las Termas. Los dos sujetos fueron condenados en noviembre del 2017, al ser hallados responsables como autor material y partícipe del ataque al joven y cuya trama desnudó supuesta venganza por una mujer. La audiencia, de ayer, fue realizada por los vocales José Luis Lugones (presidente), Gloria Cárdenas y Carlos Olivera. El debate Al igual que la querella, la fiscal Olga Gay de Castellanos se aferró a las condenas de los personajes, al ratificar el criterio del tribunal que fijó sendas penas. Luego, el doctor Washington Inca Cardoso, defensor de "Teto", requirió a los vocales que su cliente sea juzgado por "legítima defensa", o subsidiariamente por "homicidio preterintencional". Defensas Después, Carlos Ríos López, abogado de Mariano Valor, manifestó a los vocales que su defendido nunca consensuó tamaño final. El letrado pidió la nulidad de la sentencia por falta de fundamentos. El "plan B" de Ríos López fue plantear la absolución del sujeto "porque no tuvo participación alguna en el hecho". En esencia, la causa dejó entrever que "Teto" Valor mató al jovencito por celos sobre una misma mujer. La víctima acababa de arribar de Tucumán, ya que debía conocer a su hijo. Mientras permanecía en la puerta de su casa, aparecieron los dos individuos. Alguien escuchó a "Teto" juramentar: "Ahora no te me vas a escapar". El disparo mortal fue en la cabeza. Tras varios días de permaneció internado en el Hospital Regional, Juárez dejó de existir.