Camila Cabello regresará a la argentina en octubre

02/08/2018 -

En el marco de su "Never Be The Same Tour", la cantante cubana de 21 años, que comenzó a brillar en la industria musical junto al grupo Fifth Harmony y que después se abrió paso como solista, con un éxito inusitado, regresará a la Argentina el 20 de octubre, para presentarse en el DirecTV Arena.

En 2017, Camila Cabello presentó su single más popular hasta el día de hoy, "Havana", que sigue sonando con fuerza, y con el cual alcanzó el número 1 en las listas de Australia, Canadá, el Reino Unido, Irlanda, Francia, Hungría y los Estados Unidos.

Este año enloqueció a sus fans con su show en el Festival Lollapalooza, y la efervescencia parece prolongarse ya que se vendió casi la totalidad de las entradas que componen la preventa, que cuestan $1800, y totalizan 4500 localidades. La venta general se iniciará recién el 6 de agosto o cuando se terminen esas primeras entradas.

Y si bien muchos seguidores tienen interés en conocerla y en pagar por ello el precio que sea, desde la organización adelantaron que no habrá Meet&Greet para que los más fanáticos puedan conocer personalmente a la artista cubana, según lo reflejó Clarín.

Camila está recorriendo el mundo con el disco que lleva su nombre de pila, el cual estrenó en enero de este año, con mucha influencia latina.