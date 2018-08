Esmeralda Mitre, al Bailando por un Sueño

02/08/2018 -

La foto oficial del "Bailando por un sueño 2018" ya está lista con todos sus participantes del certamen competitivo que conduce y produce Marcelo Tinelli. Sin embargo, la lista no está cerrada ya que siempre suelen confirmar a nuevas figuras a poco tiempo de comenzar.

Ángel de Brito reveló que una rubia ya estaba ensayando disco, el primer ritmo que tendrá la pista más famosa, porque se incorpora al ciclo. Tras varios minutos de misterio, el periodista reveló que se trata de la actriz Esmeralda Mitre.

En mayo pasado, la actriz protagonizó un escándalo luego de denunciar al presidente de la Daia por acoso. Pero anteriormente, ella debió pedir perdón porque afirmó que las víctimas del Holocausto "no habían sido tantas como se creía".

Además, en la mesa de Mirtha Legrand se mostró furiosa y lanzó: "Ninguna actriz se solidarizó conmigo ni me llamó para ver cómo estaba. Ni siquiera me escribieron un mensaje de apoyo en twitter. Son mis amigas, las mismas que estuvieron bailando en mi casamiento hasta las 7 de la mañana".

Tinelli defiende a Peña

Por otra parte, Tinelli defendió a Florencia Peña, su consuegra, de las críticas que oportunamente le realizó Silvina Escudero.

En estos últimos meses se dio a conocer que Florencia Peña sería una de las integrantes del jurado del "Bailando 2018" y a Silvina Escudero no le cayó nada bien.

La panelista criticó severamente a la nueva integrante del certamen en diálogo con "El Show del Espectáculo" y aseguró que sólo está en el jurado por la relación que tiene con Marcelo Tinelli.

"Obviamente que de baile no me va a venir a hablar. Ella es una súper actriz pero bailarina no es", sentenció Escudero.

Seguidamente, agregó convencida: "Creo que tiene que ver por el lazo familiar, habrá pesado desde ese lugar, siempre los lazos personales tienen mucho poder".

Luego de eso, el portal TN Show replicó las declaraciones de la mediática por Twitter y el conductor del Bailando respondió rápidamente: "¡Qué dura Silvina Escudero! (Florencia Peña) Está convocada porque es una gran figura y por sus conocimientos del baile y del show", escribió Tinelli.

Por su parte, Florencia Peña no salió a contestar las acusaciones de la bailarina. Habrá que esperar para ver si hace algún comentario previo al comienzo del show, o quizás, ya sentada en la silla para calificar a los participantes del certamen.

La hija de Marcelo Tinelli, Juanita, está de novia con Toto, el hijo de Florencia.