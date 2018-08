La serie "Insatiable" no arribó aún a la pantalla de Netflix y ya genera muchas críticas por su contenido

02/08/2018 -

El viernes 10 de agosto Netflix lanzará su nueva producción original "Insatiable". Se trata de una sombría serie cómica que retrata la vida de Patty, una chica con sobrepeso que es constantemente hostigada por su cuerpo. Debido a un accidente, es obligada a tener su mandíbula cerrada por mucho tiempo y reaparece después de una gran pérdida de peso, convirtiéndose en una "beauty queen", buscando venganza contra todos los que alguna vez la hicieron sentir mal por su peso. La protagonista de la nueva ficción es Debby Ryan, reconocida por numerosos trabajos de la mano de Disney Channle, como Zack y Cody, gemelos a bordo y Jessie. Sin embargo, "Insatiable" generó controversia antes del estreno. Tras lanzarse el tráiler, más de 100.000 personas firmaron una petición en línea pidiendo que Netflix cancelara la serie, acusándola de burlarse de las personas con sobrepeso. En defensa de la producción, la integrante del elenco Alyssa Milano explicó que no se trata de una burla, sino que pretende mostrar, a través de la comedia, el daño que produce el fat-shaming. La plataforma Netflix vuelve a dividir opiniones por una de sus series, tal como sucedió con la emisión de "Trece razones" o "Narcos". "La toxicidad de esta serie es más grande que solo esta serie en particular. Éste no es un caso aislado, sino parte de un problema mucho más grande que todas las mujeres han enfrentado en su vida, sentadas en la escala de valorar de sus cuerpos, para ser objetos deseables ante la mirada masculina. Eso es exactamente lo que hace esta serie. Perpetúa estereotipos negativos sobre las mujeres y, además, no solo perpetúa lo tóxico de la cultura de la dieta, sino también la cosificación del cuerpo de las mujeres", argumenta la petición.