Moria se quedó sin Julieta Prandi en su panel

02/08/2018 -

"Me voy en súper buenos términos. Le expliqué a todo el equipo que me iba por un proyecto personal, quiero poner mi propia academia de modelos y tengo muchos viajes pendientes pronto. No quería estar dando la mitad de lo que daría siempre", explicó Julieta Prandi a Telebajocero sobre su renuncia al programa "Incorrectas", que conduce Moria Casán, por la pantalla de América.

De esa manera, Julieta quiso frenar la ola de rumores que puede llegar a generar su partida: "El grupo es maravilloso y me había encariñado mucho. Me voy feliz de haber sido parte de Incorrectas. Y sobre todo de haber trabajado con Moria, que es una grande".

Prandi tiene los ojos puestos en su futuro empresarial. El fin de semana participó de un seminario junto con otros profesionales. Al respecto, escribió en su cuenta de Instagram: "Fueron dos días intensos de trabajo, pero de intenso disfrute. Los escuchamos, los aconsejamos, se relajaron, nos mostraron su talento y con todo el corazón les compartimos nuestros secretos. Me llevo el alma llena. Gracias Santa Rosa y Bahía Blanca".

Por otra parte, adelantó que Córdoba, Mendoza y Santa Fe se encuentran entre los próximos destinos, a los que se sumarán otros, y hacia donde irá con su equipo de compañeros.