"Demi" Carabajal: "¡Claro que la fiesta de la abuela María Luisa es cultural! Lo cotidiano también es cultural"

02/08/2018 -

"Demi" defendió a capa y espada la fiesta de doña María Luisa Paz de Carabajal. Le puso el pecho a quienes aseguran que esta celebración no sea parte de la cultura santiagueña.

"Para nosotros es hasta cotidiano. Es una semana en donde estamos dispuestos a compartir con todo el mundo que vienen a visitarnos, a conocer y esto ya es parte de la cultura. Por ahí he leído que ponían en duda si la fiesta de la abuela es cultural o no. ¡Claro que es cultural! y lo cotidiano también es cultural", enfatizó "Demi".

"Siempre digo que por más que la gente no venga a nosotros, vamos a estar ese domingo reuniéndonos y guitarreando como siempre, como lo hemos hecho toda la vida. Y eso es lo cultural de esto", remarcó el hijo de Carlos Carabajal y Zita de Carabajal.

"Esto no va a terminar nunca sino que va a vivir años y años. Es una fiesta popular y nada más y nadie organiza nada ni tampoco es desorganizada. Es improvisada, creativa y a la gente le encanta y eso es lo fundamental", puntualizó el hermano de "Peteco" y Graciela.

"La fiesta de la abuela es la fiesta distinta y es la mejor, no en estructura y en esas cosas, por todo lo que genera. Lo que genera esta fiesta no lo genera ningún festival, ningún evento cultural o como se lo llame. No es de soberbia ni agrandarse ni nada, es la realidad. Lo digo con humildad", puntualizó el artista santiagueño.

"Nuestro deber es cuidar que esto siga siendo así, que no venga un empresario a querer poner cosas sino que se sigan haciendo peñas los fines de semana y que todos tengan su posibilidad", remarcó.

"Demi" precisó que se siente orgulloso por todo lo que significa esta "fiesta popular que, año tras año, recibe a los argentinos, y también a extranjeros, para que disfruten de nuestro canto, de nuestras danzas y de todo aquello que hace a la identidad de los santiagueños. Esto es hermoso. Se vive con intensidad todo lo que amamos".