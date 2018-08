Gonzalo Higuaín ya posó con la camiseta de Milan

Hoy 09:16 -

De Napoli a Juventus y de la Vecchia Signora a Milan. Gonzalo Higuaín ya vive una nueva realidad en su tercer club del Calcio: esta mañana posó con la camiseta del Milan, una imagen que la entidad rossonera publicó en las redes justo antes de que el delantero de la selección argentina se sometiera a los exámenes médicos.

Más allá de que no fue fácil su salida de Juventus, en donde se consagró a nivel doméstico junto con Paulo Dybala, el Pipa ya asume su nuevo reto frente a una fervorosa hinchada que le reclama goles, y en la que provocó muchas expectativas y generó la locura.

Look who's in Milan ready for medicals...

Guardate chi è a Milano, pronto per le visite mediche...





pic.twitter.com/P1RM42J1LC