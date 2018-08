Un argentino le entregó un pañuelo verde al papa Francisco

Hoy 17:01 -

Un joven le entregó un pañuelo verde al Papa Francisco en el Vaticano, junto con una carta. En la misma le explica por qué apoya el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Según el argentino, el Pontífice le sonrió pero no le habló. En las redes sociales, circula la foto del momento.

Nicolás Fuster, el muchacho en cuestión, contó que estudia y vive en Roma desde hace un tiempo y que desde que comenzó el debate por el aborto en la Argentina, él desde allá pensó estrategias para contribuir con la campaña pro legalización desde Italia.

“Compré una tela verde (...) e hice unos pañuelos extraoficiales que repartí entre amigos y amigas durante los partidos del Mundial, donde había multitud de argentinos. No sé bien por qué, se me ocurrió que podía acceder al Papa y me pareció una buena idea darle un pañuelo y compartir con él algunas reflexiones”, dijo.

"El Papa fue sumamente amable; se detiene con casi todos. Entre toda la gente que gritaba, tomó la carta y el pañuelo (no estoy seguro de que haya entendido de qué se trataba). Le dije que era una carta importante y que, si quería, podía leerla. Me sonrió de manera transparente y se la entregó a uno de sus asistentes. No dijo una sola palabra, pero evidentemente eso no era necesario", contó sobre ese momento Nicolás Fuster.