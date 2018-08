Camarera del Amerian Hotel Carlos V ganó en su categoría

Hoy 19:10 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) Yohana Montenegro fue la ganadora en la categoría Damas de la competencia “Carrera de Mozos y Camareras”, representando al Amerian Hotel Carlos V. El evento tuvo lugar en el microcentro de la ciudad termal.

En la categoría Veteranos ganó por tercer año consecutivo, Alejandro Cajal mientras que en la Elite el ganador fue Martín Juárez.

La ganadora en la categoría Damas se mostró emocionada y feliz por el logro conseguido en una prueba que se viene imponiendo en los últimos años en la ciudad termal.

Con el rostro lleno de felicidad, Yohana le contó a EL LIBERAL sus sensaciones que vivió en su primera experiencia participando en un evento organizado por Uthgra. “Siempre quise participar y no me animaba, me anoté y cuando vi que era con una bandeja de acero inoxidable, dije: la competencia no será fácil porque no estoy acostumbrada a trabajar con este tipo de bandejas. La verdad todo salió bien me gustó mucho, estuvo divertido, me gustó participar. Hace tres años que trabajo en el Hotel Amerian.

En el evento estuvieron presentes entre las autoridades, el secretario Gral. del gremio, Enrique Altier, por el municipio estuvieron los secretarios de Turismo, Vilma Díaz y de Gobierno, Jorge Mukdise.