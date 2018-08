El santiagueño que causa furor en las redes sociales con su música

Hoy 07:20 -

Briel comenzó en el año 2015 a experimentar con el género trap y bajo el seudónimo de "Bimoud" publicó sus primeros videos y pasó algo que el nunca se imaginaría: las reproducciones no pararon de aumentar. "La gente me decía 'loco tenés un estilo único' y era algo que yo no me daba cuenta", nos comenta en esta entrevista.

Mirá el video y conocé a esta joven revelación





El santiagueño que causa furor con su música en las redes sociales from El Liberal on Vimeo.