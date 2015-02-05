CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Agosto de 2018
A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE
Por El Liberal
03/08/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
20.00 SORTEO DE HAMBURGO
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MICRO MUSICAL DE
MARCELO ARCE
21.45 TODO POR MI HIJA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 TODO POR MI HIJA
(CONTINUACIÓN)
23.15 RIZHOMA HOTEL
00.00 KARA PARA ASK
00.45 #HASHTAGVIAJEROS
00.50 STAFF
01.15 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL
SHOW
17.30 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 (1 EDICIÓN)
15.00 CIRCUITO ARGENTINA
15.30 EN VIAJE
16.00 FANÁTICAS
17.00 IRON SPORT (ESTRENO)
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 JUNTOS POR LA
INCLUSIÓN
21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
06.59 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?
09.21 MR. 3000
11.16 NORM Y LOS INVENCIBLES
13.00 EL HIJO DE LA MÁSCARA
14.47 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO
16.31 MR. 3000
18.27 NORM Y LOS INVENCIBLES
20.12 EL HIJO DE LA MÁSCARA
22.00 PARKER
TCM
07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
07.51 LA NIÑERA
08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA
3)
10.21 LA NIÑERA
11.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
12.21 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
14.51 RUTA SUICIDA
16.51 BEETHOVEN 2
18.31 MI PERRO SKIP
20.16 SOY ESPÍA
22.00 EL ESPECIALISTA
TNT
07.09 TRIUNFOS ROBA2
08.48 EL KARATE KID. PARTE 3
10.48 10.000 A.C.
12.37 EL PODER DEL TALISMÁN
14.18 MONSTERS, INC.
15.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
18.12 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS
20.13 JACK Y JILL
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
23.58 DESTINO FINAL 5
01.32 AMERICAN PIE 5. UNA FIESTA
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
13.35 JOHNNY ENGLISH RECARGADO
15.40 IT TAKES A KILLER
16.10 HOUSE M.D.
17.05 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11
21.00 JURASSIC WORLD. MUNDO
JURÁSICO
23.20 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
01.55 HOUSE M.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.10 FULLSCREEN
09.40 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD
10.40 LOS COMECALCETINES
12.20 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS
MUJERES
14.05 FULLSCREEN
14.35 JORGE EL CURIOSO 3. DE REGRESO
A LA JUNGLA
16.10 OPEN SEASON - AMIGOS SALVAJES
17.55 AMIGOS SALVAJES 2
19.30 FULLSCREEN
20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
21.45 LOS PITUFOS
23.50 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
01.35 LOS PITUFOS
03.40 EL PODER DE LA JUSTICIA
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN
DÚO CARABAJAL CÁCERES Y
DANY CARABAJAL
CCB
(LIBERTAD 439)
+DOMINGO 5, A LAS 21, SE PRESENTARÁ
LA OBRA “LA FOTO”, CON LA
DIRECCIÓN DE EDUARDO GONZÁLEZ
NAVARRO.
FÓRUM (PERÚ 510)
+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS
16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA
SHOW, EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO
ANUAL DE LA FUNDACIÓN
MARÍA GRACIELA MAIDANA.
OLÍMPICO DE LA BANDA
+SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE
AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,
DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.
MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL
* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20,
EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL
SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ,
QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1
DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA
IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ
(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:
GRATIS.
MILONGA PLAZA LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A
20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA
A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
03/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCION (+13 AÑOS) 03/08 - 04/08 -
21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL
REINO CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
HOY AL 08/08 19:50 (Cast)
EL AMOR MENOS
PENSADO (2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
03/08 - 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)
22:20 (Cast) 01:00 (Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
03/08 - 04/08 - 19:30 (Cast) 22:00
(Subt) 00:20 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/08 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)
12 HORAS PARA
SOBREVIVIR (2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
03/08 - 04/08 - 22:10 (Subt) 00:20
(Subt)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
03/08 17:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
03/08 - 04/08 - 21:45 (Cast) 00:45
(Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D)
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
03/08 16:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL AMOR MENOS
PENSADO APTA 13 AÑOS C/
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:40- 22:20-
JÓVENES TITANES 2D ATP
CASTELLANO 2D 17:40-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 2D 22:30
SUBTITULADA 2D 22:30-
(SÓLO EL JUEVES)
CASTELLANO 3D 19:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
RESERVA Y LEYENDA
CASTELLANO 2D 18:00.