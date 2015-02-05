CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de Agosto de 2018

A LAS 21.30 MICRO MUSICAL DE MARCELO ARCE

03/08/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

20.00 SORTEO DE HAMBURGO

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MICRO MUSICAL DE

MARCELO ARCE

21.45 TODO POR MI HIJA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 TODO POR MI HIJA

(CONTINUACIÓN)

23.15 RIZHOMA HOTEL

00.00 KARA PARA ASK

00.45 #HASHTAGVIAJEROS

00.50 STAFF

01.15 CIERRE DE

TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL

SHOW

17.30 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 (1 EDICIÓN)

15.00 CIRCUITO ARGENTINA

15.30 EN VIAJE

16.00 FANÁTICAS

17.00 IRON SPORT (ESTRENO)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 JUNTOS POR LA

INCLUSIÓN

21.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR


PELÍCULAS

CINEMAX

06.59 ¿QUIÉN AMA A GILBERT GRAPE?

09.21 MR. 3000

11.16 NORM Y LOS INVENCIBLES

13.00 EL HIJO DE LA MÁSCARA

14.47 BEAT. DESAFÍO AL MUNDO

16.31 MR. 3000

18.27 NORM Y LOS INVENCIBLES

20.12 EL HIJO DE LA MÁSCARA

22.00 PARKER

TCM

07.26 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

07.51 LA NIÑERA

08.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.31 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

09.56 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA

3)

10.21 LA NIÑERA

11.11 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.51 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

12.21 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

14.51 RUTA SUICIDA

16.51 BEETHOVEN 2

18.31 MI PERRO SKIP

20.16 SOY ESPÍA

22.00 EL ESPECIALISTA

TNT

07.09 TRIUNFOS ROBA2

08.48 EL KARATE KID. PARTE 3

10.48 10.000 A.C.

12.37 EL PODER DEL TALISMÁN

14.18 MONSTERS, INC.

15.53 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

18.12 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS

MARAVILLAS

20.13 JACK Y JILL

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

23.58 DESTINO FINAL 5

01.32 AMERICAN PIE 5. UNA FIESTA

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

13.35 JOHNNY ENGLISH RECARGADO

15.40 IT TAKES A KILLER

16.10 HOUSE M.D.

17.05 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S11

21.00 JURASSIC WORLD. MUNDO

JURÁSICO

23.20 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

01.55 HOUSE M.D.

STUDIO UNIVERSAL

09.10 FULLSCREEN

09.40 CÓMO MURRAY SALVÓ LA NAVIDAD

10.40 LOS COMECALCETINES

12.20 KIRIKOU Y LOS HOMBRES Y LAS

MUJERES

14.05 FULLSCREEN

14.35 JORGE EL CURIOSO 3. DE REGRESO

A LA JUNGLA

16.10 OPEN SEASON - AMIGOS SALVAJES

17.55 AMIGOS SALVAJES 2

19.30 FULLSCREEN

20.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

21.45 LOS PITUFOS

23.50 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

01.35 LOS PITUFOS

03.40 EL PODER DE LA JUSTICIA


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN

DÚO CARABAJAL CÁCERES Y

DANY CARABAJAL

CCB

(LIBERTAD 439)

+DOMINGO 5, A LAS 21, SE PRESENTARÁ

LA OBRA “LA FOTO”, CON LA

DIRECCIÓN DE EDUARDO GONZÁLEZ

NAVARRO.

FÓRUM (PERÚ 510)

+DOMINGO 5 DE AGOSTO, A LAS

16.30, TÉ BINGO SOLIDARIO + MODA

SHOW, EN EL MARCO DEL 5º ENCUENTRO

ANUAL DE LA FUNDACIÓN

MARÍA GRACIELA MAIDANA.

OLÍMPICO DE LA BANDA

+SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE

AGOSTO, LA FIESTA DEL VIOLINERO,

DE NÉSTOR GARNICA, Y MUCHOS INVITADOS.

MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL

* JUEVES 30 DE AGOSTO, A LAS 20,

EN EL PATIO DEL EDIFICIO MUNICIPAL

SE REALIZARÁ EL VI FESTIVAL DE JAZZ,

QUE SE EXTENDERÁ HASTA EL 1

DE SEPTIEMBRE. ACTUARÁN MELINA

IMHOFF (CUARTETO), MUNLAI JAZZ

(QUINTENTO), Y MISHQUI VACILÓNENTRADA:

GRATIS.

MILONGA PLAZA LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30 A

20, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA

A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

03/08 16:55 (Cast) 19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCION (+13 AÑOS) 03/08 - 04/08 -

21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL

REINO CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

HOY AL 08/08 19:50 (Cast)

EL AMOR MENOS

PENSADO (2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

03/08 - 16:55 (Cast) 19:35 (Cast)

22:20 (Cast) 01:00 (Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

03/08 - 04/08 - 19:30 (Cast) 22:00

(Subt) 00:20 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/08 17:20 (Cast) 19:40 (Cast)

12 HORAS PARA

SOBREVIVIR (2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

03/08 - 04/08 - 22:10 (Subt) 00:20

(Subt)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

03/08 17:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (2D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

03/08 - 04/08 - 21:45 (Cast) 00:45

(Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D)

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

03/08 16:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL AMOR MENOS

PENSADO APTA 13 AÑOS C/

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:40- 22:20-

JÓVENES TITANES 2D ATP

CASTELLANO 2D 17:40-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:25- 20:30

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTITULADA 2D 22:30-

(SÓLO EL JUEVES)

CASTELLANO 3D 19:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

RESERVA Y LEYENDA

CASTELLANO 2D 18:00.

 
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