Norcen recibe este sábado a un combinado de la Liga Tucumana por la Recopa

03/08/2018 - La Liga de Los Profesionales tendrá mañana una jornada de lujo, porque en se pone en juego la Recopa y su representante, Norcen, deberá medir fuerzas ante un combinado de la Liga Tucumana, para quedarse con el prestigioso trofeo. Además, se programó la tercera fecha del torneo Clausura, con esta programación. En Cancha 1, Complejo Jugadores Libres: Valencia vs. Cristal 13:30; Achalay F.C. vs. Brima 15:20; Ciudad Satélite vs. José Ignacio 17; Fútbol y Amistad vs. Bastianos F.C. 18:45. Cancha 2: La Esquina vs. Abogados Cuervos 13:30; Liga de Tucumán vs. Norcen (Recopa) 15:20; Nápoli vs. Aesya (Interzonal) 17; Profesores Montero Sport vs. La Alvarado Old 18:45. Cancha 3: La Fusión F.C. vs. Barrio Sáenz Peña 13:30; Cache F.C. vs. O’Globo Megacotillón 15:20; Semillería Rossi vs. Abogados Topos 17. Cancha 4: Los Pibes FC vs. Messina 13:30; Coesa FC vs. Sportivo Lucy 15:20; Lex D.R. vs. Corralón Abdala 17. Cancha 5: Industria F.C. vs. Deportivo JJ 13:30; Barrio Inglés vs. Los Pibes de la 11 15:20; Los Coyotes vs. Atlas 17. Cancha 6: Nápoli Black vs. Cacheteao Con Coca 13:30; Galácticos vs. Pukará F.C. 15:20; Comb. Bertolotti vs. La Pachanga 17. Cancha 7: Ramón Carrillo vs. Kinesiólogos F.C. 13:30; La 59 F.C. vs. Chelsea 15:20; Hampones vs. Nueva Chicago 17. Cancha 8: All Boys vs. Shunko 13:30; El Puente vs. Colón Gomas 15:20; Real Madrid vs. La Moreno 17. Cancha Ciencias Económicas: Intocables vs. La Gloriosa 14:30; Contadores Juniors vs. Abogados Cat 16:30.