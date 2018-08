Villa Las Delicias se mide ante Racing, por la quinta fecha

03/08/2018 - En el complejo El Potrerito mañana se pondrá en marcha la quinta fecha del Campeonato Clausura que organiza la Liga Ratonera, con una extensa cartelera. En esta misma jornada, el partido que se destaca del resto es el que protagonizarán, en el primer turno de la cancha 2, Villa Las Delicias ante Racing, en un encuentro que reúne a dos equipos con aspiraciones a pelear por el trofeo mayor. Además de ese juego, en el cómodo complejo de Maquito se jugarán otros interesantes partidos. Desde la organización informaron que por diferentes motivos se suspendieron algunos partidos, los cuales serán reprogramados a la brevedad. Los encuentros son los siguientes. Cartelera Cancha 1, Predio El Potrerito: Warriors vs. 22 y Media 14:30; La JP del 7C vs. Francisco de Victoria 16:30. Cancha 2: Villa Las Delicias vs. Racing 14:30; Los Magos vs. Barrio Juramento 16:30. Cancha 3: Málaga vs. Niupi 14:30; Los Vagos del Mosconi vs. S 23 16:30. Cancha 4: Peluquería Nano vs. Los Potreros 14:30; Rhogar vs. Carlitos Legui F.C. 16:30. Suspendidos: Norcen vs. Metalúrgica Dorrego; Villa Alem vs. Zanjón F.C.; Sacachispas vs. Barrio Sarmiento; La Alvarado Stone vs. Quilmes; Manzana 6 vs. Tiendas Tukys. 