El Anual “Julio Walter Gómez” tendrá otro domingo electrizante

03/08/2018 - El Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad Capital hará disputar este domingo 5 de agosto una nueva fecha correspondiente a su Torneo Anual 2018, denominado “Julio Walter Gómez”. En esta ocasión, se disputará la tercera fecha de la segunda fase, en la categoría Libres. Mientras que en la C35, se pondrá en marcha el quinto capítulo, también de la segunda fase. Como es habitual, las canchas que el Sindicato posee en su predio de El Zanjón serán el escenario para albergar a otro domingo electrizante y cargado de emociones, ya que el certamen está en una etapa de definiciones y ningún equipo quiere regalar nada. La programación completa de la jornada dominguera es la que se detalla a continuación: En Cancha Nº 1: 9.30, Óptica Molinari vs. Despensa Doñita (C35); 11, Súper Vea vs. Línea Blanca (Libre); 12, Maxi Hogar vs. Ferretería Comercial Colón (C35); 14, Servicio Eléctrico Díaz vs. Rejunte FC Colón (Libre); 15, Kiosco Máxima vs. OBV Garbarino (C35) y 16, Namaskar FC vs. Carro Bar Kimba (Libre). En Cancha Nº 2: 9.30, Las Malvinas B vs. Neumáticos del Valle (C35); 11, Las Malvinas FC vs. Ferretería Comercial Colón FC (Libre); 12, Las Malvinas Sur vs. O’Globo Megacotillón (C35); 14, Despensa Islas Malvinas vs. Macroffice (L); 15, Pritty vs. Servicio Técnico Pablo (C35) y 16, El Príncipe SRL vs. Pritty FC (C35). Libres En esta fecha, en la zona Campeonato, tendrá jornada libre el equipo de Los Amigos. Por su parte, en la zona Repechaje, el equipo que tendrá fecha libre será el de Termas Unidos. l