Casa Olga enfrentará a Abogados

03/08/2018 - El próximo domingo se jugará la décima segunda fecha del Torneo Clausura “Antonio Guiñy Albarracín” que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos, para la categoría 55. En el marco de esa jornada, se destaca el duelo que protagonizarán Casa Olga ante Abogados en cancha de Cara Pintada. Los partidos se jugarán a partir de las 10 y tendrán una tolerancia de 30 minutos. La programación se detalla a continuación. En Sindicato de Obras Sanitarias: Bobinados Piri vs. El Tony. En Gremio Municipal, Gomería Sara Mañu vs. Opinión Deportiva. En El Mistol, Tapiales Gemela vs. Eroplast. En Ateneo Ejército Argentino, Ateneo Ejército Argentino vs. Ima Cuinfase. En Cara Pintada (Villa del Carmen), Casa Olga vs. Abogados.l