El certamen Apertura presenta el domingo su fecha Nº 22

03/08/2018 - Mañana se jugará la vigesimosegunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Santiagueña de Veteranos, en el horario de 15, con 30 minutos de tolerancia, salvo cancha de Gremio Judicial, donde la acción comenzará a las 16 con idéntica tolerancia. Esta es la programación completa: En Estrella Roja, Despensa Nico vs. Carnes Marito (50) y Cristian FC vs. Los Herederos. En Dos de Abril, Dos de Abril vs. Estrella Roja (50) y Dos de Abril vs. Joyería Jóyex. En Gremio Judicial , Gremio Judicial vs. Cristian FC (50). En Pablo VI, Pablo Vl vs. Santa Lucía (50) y J.F. Neumáticos vs. Club Piedritas. E n Tr i á n g u l o Ro j o , Triángulo Rojo vs. Carnicería Daniela (50) y Triángulo Rojo vs. Taller Carlos Issi. En San Luis, Cerrajería José Luis vs. Cuarto Pasaje (50) y San Luis vs. Los Fugitivos. En Los Poros, Los Poros vs. Unión y Cadetería Alsina vs. Loma FC. En Estrella Roja Nº2, Islas Malvinas vs. Santa Rita (50) y Barrio 1º de Mayo vs. Club Atlético Luján. Posiciones Club Piedritas 57 pts; San Luis - Los Poros vs. Unión 47; Joyería Jóyex 38; Taller Carlos Issi 37; Cadetería Alsina vs. Los Herederos 34; Loma Fc 33; Dos de Abril - Cristian Fc 24 pts ; J.F. Neumáticos 20; Club Atlético Luján 17; Barrio 1º de Mayo 10 pts; Los Fugitivos 9 pts; Triángulo Rojo 4. I s las Malvinas 56 ; Triángulo Rojo 52; Cuarto Pasaje - Carnicería Daniela 42 Estrella Roja 39; Santa Lucía 35; Cerrajería José Luis vs. Unión For Ever 34 ; Gremio Judicial vs. Santa Rita 31 ; Cristian Fc 28 // Pablo Vl - Carnes Marito 24 // Despensa Nico 10; Dos de Abril 8 y Centinelas Unidos 5. l