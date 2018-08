Se juega mañana la séptima fecha del Clausura 2018

03/08/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se juega una nueva fecha del fútbol amateur de esta ciudad. Estos interesantes encuentros acaparan la atención de los fanáticos de la redonda de la “Capital del Agro”. Con el apoyo de la Dirección de Deportes y Recreación municipal en el polideportivo “El Ganso”, donde juegan los equipos de la categoría 50 años, se medirán en cancha Nº 1: 9 de Julio vs. Los Amigos y Gremio vs. Wall Mar y en cancha Nº 2: Defensores de Huasi vs. Bº Sur y La Loma vs. Trula. Mientras que los encuentros y canchas de la C40 se disputarán en Barrio Sur: Triki vs. Forres y Dep. Morón vs. Tigres. En el Vinal: Bº Belgrano vs. Maxiquiosco Antu y Villa Elisa vs. El Gateao. En Las Américas: Arsenal vs. La Loma y Trula vs. Triunfadores. En Trula: Las Américas vs. Bº Sur y All Boys vs. Sol de América y en El Simbolar, partido único: Talleres vs. Wall Mar. Los resultados Resultados de la sexta fecha en las dos categorías que con 67 goles se transformó en la mayor goleada de la Asociación hasta el momento: C50: 9 de Julio 6, defensores de Huasi 2; Gremio 2 Bº Sur 1; Wall Mar 2, La Loma 0 y Los Amigos 12, Trula 1 que terminó con ocho jugadores en la cancha, por la expulsión del arquero y dos hombres más. Categoría C40: Triki 4, Las Américas 1; All Boys 1, Trula 0; Arsenal 5, Sol de Américas 1; Villa Elisa 3, Bº Sur 0; Triunfadores 4, Bº Belgrano 4; La Loma 5, Talleres 1; El Gateao 3, Dep. Morón 1; Wall Mar 3, Tigres 1 y Forres 3. Maxikiosco Antu 0.l