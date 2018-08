Interesante propuesta del torneo “Carlos Coronel”

03/08/2018 - CHOYA, Choya (C) En las instalaciones del estadio del Tiro Federal de Frías se pondrá en juego mañana el 12º capítulo del campeonato denominado Carlos Coronel. Esta liga tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense. La punta es liderada de manera solitaria por Los Cuervos con 24 puntos, seguido por Los Tornillos que suman 20 unidades. El primer juego será a las 13 y tendrán como protagonistas a Tiro Federal vs. El Vasco Carnes. Más partidos Luego se medirán M y M Depor tes vs. Los Cuervos; Mercadito Gachi y Legui vs. Loma Negra; Autoservicio Hernán vs. Carnicería Giovani; Juan Perón vs. Los Tornillos y Barrio Oeste vs. Mercadito del Valle. De esta manera el mejor fútbol de la zona acaparará la atención de los amantes de esta disciplina. l