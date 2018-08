El “100 años del Club Central Córdoba” atrapará toda la atención en el sudoeste

03/08/2018 - CHOYA, Choya (C). Para mañana está programada la 5ª fecha del torneo denominado “100 años del Club Central Córdoba” que organiza la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. La cita será en el Social y Deportivo Coinor. De acuerdo con lo informado desde la comisión que coordina esta competencia, que tiene la participación de elencos de esta provincia y de Catamarca, habrá siete choques y toda la emoción vibrará en cada uno de ellos. El inicio está previsto para las 11.30. Allí se enfrentarán: Icaño vs. Veteranos; Los Canarios vs. Panificadora Suecia; Influencia vs. Atlético Quirós; Deportivo Choya vs. Ferroviarios; M y M Deportes vs. La Casa del Plomero; Cebollitas vs. Panificadora La Deseada y Maxi Kiosco Watito vs. Carnicería Tres Hermanos. Tendrá condición de libre el elenco de La Mexicana. Posiciones La tabla de posiciones muestra en lo más alto a Deportivo Choya, Panificadora Suecia, Cebollitas que tienen 9 unidades. Lo siguen con 8: Ferroviarios, Maxi Kiosco Watito y La Casa del Plomero con 7; Atlético Quiros y Carnicería Tres Hermanos acumulan 6 puntos; entre otros combinados.l