Se viene la segunda jornada del certamen Aniversario de Frías

03/08/2018 - CHOYA, Choya (C) Esta noche desde las 20 se disputará de manera parcial la segunda fecha del certamen Apertura Aniversario de Frías que tiene la coordinación de la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”. El estadio que albergará este capítulo será el Parque Municipal. El programa es el que se detalla a continuación: Polideportivo vs. Bancarios; Tránsito vs. Policía; La Bío vs. Comercio y a última hora chocarán los representantes de Panaderos y Uocra. Así continúa Mañana se completarán desde las 15 encuentros de la fecha inaugural y la que quedaron pendientes de la segunda jornada. Están fijados los partidos de los elencos de Aoma vs. Obras; Técnica vs. Loma Negra; Bancarios vs. Panaderos y La Bio vs. Polideportivo. De esta manera, el fútbol de aficionados seguirá siendo nuevamente una sensación en esta parte de la provincia de Santiago del Estero.l