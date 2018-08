El Anual pone tercera

03/08/2018 - La dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas programó para mañana la tercera fecha de su torneo Anual, denominado Gaseosas Secco, reservado para equipos de las categorías C20, C34, C40, C45 y C50. El arranque de este segundo certamen del presente año está mostrando gran paridad entre los equipos, por lo que se espera muchas emociones para mañana. El programa completo es: C34, en Tramo 16, 15.40, Dep. Dani vs. Las Palmas. En Paraíso, 15, Paraíso vs. Independencia. En Tapizados Acuña, 15, Fénix FC vs. Irma FC. En Amutesa, 15, Def. de Dany vs. Taller Tévez FC. En El Brete, 15, Dep. Manuel Belgrano vs. 25 de Mayo. En Villa Unión Dos, 16.30, Villa Unión vs. Villa Suaya. En 17 de Octubre, 15, Transp. Yamila vs. Dep. Alem. En Nueva Esperanza, 15, Nueva Esperanza vs. Los Cardones. En Coronel Lugones, 15, Argentinos del Sur vs. Las Palomas. En Pablito FC, 15, Pablito FC vs. La Higuera. En Dep. Rincón, 15, Dep. Rincón FC vs. 12 de Octubre. En El Cruce, 15, El Cruce FC vs. Coronel Lugones. En Belgrano, 15, Belgrano vs. San Juan. En 1º de Mayo, 15, IV Centenario FC vs. Real Avenida. En Alto Verde, 15, Alto Verde vs. Barrio Salido. En Argentinos del Norte, 15.40, Argentinos del Norte vs. River Plate. En Perchil, 16.30, Hual Club vs. Villa Nueva. C40, en Alto Verde, 16.30, Alto Verde vs. El Polear. En Central Norte, 15, Central Norte vs. Besares. En Coronel Lugones, 16.30, Coronel Lugones vs. Palermo. En Amp. Paraíso, 16.30, Hual Club vs. Los Cardones. En Besares La Guarida, 15, Manuel Belgrano vs. San Javier. En Villa Suaya, 15, Villa Suaya vs. Las Palomas. En Tapizados Acuña, 16.30, Independencia B vs. Central Norte B. En San Lorenzo, 16.30, Def Los Lagos vs. Los Simios. En Villa Unión Dos, 15, Villa Unión vs. Los Simpson. En Produnoa Uno, 17, Produnoa vs. Independencia. En 12 de Octubre, 16.30, B. Central Argentino vs. Zahuy FC. En Chacarita, 15, Chacarita vs. B. Gorrini. En 12 de Octubre, 15, 12 de Octubre vs. Argentinos del Norte. En Belgrano, 16.30, Belgrano vs. River Plate. En 25 de Mayo, 15, 25 de Mayo vs. Dep Alem. C45, en San Juan, 15, San Juan vs. San Isidro. En Dep. Alem, 16.30, Dep. Alem vs. Los Lagos. En Argentinos del Norte, 17, Argentinos del Norte vs. Chacarita. En Hual Club, 15, Hual Club vs. Def. 9 de Julio. En Besares La Guarida, 16.30, Dep. Manuel Belgrano vs. La Fraternidad. En Río Dulce, 16.30, Río Dulce vs. Platense. En Paraíso, 16.30, Paraíso vs. Dep. Walter. En 25 de Mayo, 16.30, 25 de Mayo vs. Hual Club. En B. Independencia, 16.30, Independencia vs. Besares. En Rosario, 16.30, Rosario vs. Coronel Lugones. En Indep. Simbolar, 16.30, Italiano vs. D. Rojos. C50, en Produnoa Dos, 16.30, Polirrubros DG vs. Sam Isidro. En El Cruce, 16.30, El Cruce vs. Unión Obrera. En Tramo 16, 17, Villa Raquel vs. Credenciales NOA. En Hual Club, 16.30, Hual Club vs. Villa Griselda. En Irma FC, 16.30, Irma FC vs. Argentinos del Norte. En Villa Suaya, 16.30, Villa Suaya vs. Def. Pompeya. En San Isidro, 16.30, San Isidro B vs. Güemes. En San Andrés FC, 16.30, San Andrés FC vs. Las Palmas. En San Juan, 16.30, San Juan vs. Hual Club B. En De Pablo, 16.30, Amigos Bandeños vs. Soler. En Amutesa, 16.30, Agua y Energía vs. El Polear. En Def. Vilmer, 15, Independ. Media Flor vs. Aristóbulo del Valle. En Parque Municipal, 16.30, Sarmiento vs. Cable Express. En Quilmes, 16.30, Quilmes vs. Irma FC B. C20 , en Tramo 16, 14.20, Dep. Dani vs. Las Palmas. En Villa Inés, 15, Irma FC vs. Villa Inés. En Argentinos del Norte, 14.20, Argentinos del Norte vs. Soler. En 17 de Octubre, 16, Transporte Yamila vs. Río Dulce B. En Villa Margarita, 14.30, Villa Margarita FC vs. B. Salido. En Dep. Alem, 15, Dep. Alem vs. Belgrano. En Produnoa Uno, 15.40, Def. Pompeya vs. Alto Verde. En Quilmes, 15, Quilmes vs. Laprida. En B. Independencia, 15, B. Independencia vs. 25 de Mayo. En Los Simios, 15, Los Simios vs. Villa Suaya. En La Granja, 15, La Granja vs. Dos Leones. En Irma FC, 15, San Isidro vs. Río Dulce C. En Amp. Paraíso, 15, San Ramón vs. Finca de Ramos. En Produnoa 1, 14.20, Río Dulce vs. River Plate. En Produnoa 2, 15, Produnoa vs. Matadero. En San Isidro, 15, San Isidro B vs. Río Dulce B.