El próximo lunes se jugará el partido inaugural del certamen

03/08/2018 - El próximo lunes 6 de agosto se abrirá una nueva edición del Torneo Interprensa de Fútbol, que reúne a los equipos de los medios de comunicación y que es organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE). La cancha número uno de la Asociación de Futbolistas Amateurs albergará el duelo que abrirá el certamen y que tendrá como protagonistas a los equipos de Canal 7 y Nuevo Diario, los dos que regresan al Interprensa tras su ausencia el año pasado. El cotejo arrancará a las 14. Las canchas de la Asociación serán escenario también de todo el torneo. Y la primera fecha se completará el martes 7 de agosto, según la siguiente programación: En Cancha Nº 1: 14, EL LIBERAL vs. Radio Panorama; 15, Prensa Santiago vs. La 103.3. En Cancha Nº 2: 14, Express vs. Nacional/Fantástica; 15, Noti Express vs. Radio Mitre. Forma de disputa El Interprensa 2018 lo jugarán diez equipos, divididos en dos zonas. La A está integrada por Nacional/ Fantástica, La 103.3, Radio Panorama, Radio Mitre y Nuevo Diario. Mientras que la B está formada por Canal 7, EL LIBERAL, Prensa Santiago, Express y Noti Express. Se jugará todos contra todos, a dos ruedas, pero cada equipo sumará puntos para su zona. Al cabo de las nueve fechas, los dos primeros de cada zona clasificarán a las semifinales de la Copa de Oro. En tanto, el tercero y cuarto de cada grupo disputarán las semifinales de la Copa de Plata. Los últimos de cada zona jugarán la Copa de Bronce.