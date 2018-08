FÚNEBRES | 3 de agosto de 2018

03/08/2018 -

- José Domingo Díaz

- Hipólito Segundo Nuño (Clodomira)

- César Sixto Díaz (La Banda)

- Inocencia del Valle Sequeira (Loreto)

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estros tristes momentos.

AREAL, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra, Alejandro Buenvecino, María Martha Boglione y Giovanna Buenvecino Boglione, acompañan en estos momentos de dolor a sus hermanas Graciela, Tuchi, a su esposa y flia, con gran cariño y oraciones por el descanso de Tuco.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. José Nieves Caminos y Yolanda Núñez, Amigos de siempre de su hermana Tuchi, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. El Lic. Pedro Barrionuevo, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Tuco y acompaña a José y su flia., ante la irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Comunidad Amigos de la Piedad, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Hebe Vieyra de Patiño Senestrari, sus hijos Ricardo, María Luisa, María Mercedes y Santiago y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan sinceramente a su esposa María Elvira e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (Tuco) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Luis Gorostiaga y flia acompañan a Luis y Sra. en tan irreparable pérdida. Participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria.

AREAL, ANTONIO LUIS (TUCO) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Horacio Pedro Montenegro, junto a sus hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estros tristes momentos.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su esposo Carlos Enrique Lissi, sus hijas Marta y Silvina Lissi, sus nietos Martín, Camila, Alma y Luz Lissi participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hs 10 en el cementerio Jardín del Sol.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su madre Dora Luz Villagrán, sus hermanas Luisa Luz y sus hijos David, Emilio, Pablo , Abraham y flia; su hermano Fredy e hijos Diego, Jorgelina, Sebastián y Lucia y sus respectivas flias; su hermana Mary e hijos Turi, Gringo, Ariel y José y flias; participan con profundo dolor su fallecimiento

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá. Su prima política Delia Santiso de Lissi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a hs 10.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Señor Dios recíbela en tu Reino bendícela y dale la paz eterna a Marta. Su prima política Norma Atia de Lissi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos Norma Lissi y Antonio Taboada, Marthavelina, Paola Alejandra, José Antonio y Stella Marys Taboada Lissi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Que los ángeles te reciban con alegría y den consuelo a su familia". Su tía Rosa Villagrán, sus hijas Teresita y Anita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "Que el Señor la reciba entre sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin". Su tía Negrita Villagrán , sus hijos Enrique, Judith, Soraya, Alejandra y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. La comisión directiva del Centro Jubilados Solidaridad participa con profundo dolor el fallecimiento de la sobrina de su vicepresidenta Sra. Julia Villagrán. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 hs. cementerio Jardín del Sol.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Los compañeros de promoción 72 de la escuela Nacional de Comercio de su esposo Carlos Lissi participan con dolor su fallecimiento.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Patricia Valdora participa el fallecimiento de la esposa de su amigo Jana. Ruega oraciones por su eterno descanso.

DÍAZ JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su esposa Maria Bustos, sus hijos Jose, Leopoldo, Carmen, Lucas, Lorena h. politicos nietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Parque de la Paz el cortejo partira de calle La Plata 162 S/V. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. Tel. 4219787.

ESCOBAR, ENRIQUETA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/18|. Comunidad Amigos de la Piedad, despedimos con mucho dolor a nuestra muy querida Elena. Rogamos oraciones en su memoria.

FROLA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Adriana Richard, Fernando Castro y sus hijos Federico y Eugenia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FROLA, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Ernesto Francisco Richard, María Mercedes Ayud y sus hijos Agustín y Virginia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NÉSTOR EUSEBIO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 1/8/18|. Kuki y Walter Gómez y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su primo. Ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, HUGO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/18|. Mario Raúl Ibarra, su esposa María Cristina Nazar de Ibarra, sus hijos Pablo, Esteban y Juan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NUNO, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Sus hijos Edmundo, Rita y Cergio h. politicos Isabel, Daniela y Mario nietos Jorge Agustin, Juan, Mili, Carlos, Alvaro, Santiago, Macarena, Priscila, Mario, Florencia, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

NUNO, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Sus sobrinos Jorge Ramón, María Beatriz y Andrea Taboada, sobrinos nietos Agustina, Valetina y María Paz y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NUNO, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Dra. María Beatriz Taboada y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Los compañeros de Prosegur acompañan a Rodrigo en la dolorosa perdida de su padre. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ANÍBAL NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Sus nietos Víctor Hugo Rodríguez, su esposa Mariana Griselda Salvatierra e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Abuelo. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de Flores.

SAYAGO, ANÍBAL NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su sobrina Edith Daniela Sayago., Sus sobrinos Meli, Guilli, Fran, y Lisandro, nietos José Luis y Victor Hugo Rodriguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio Los Flores.

SAYAGO, ANÍBAL NICANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su amada esposa Iolanda Beatriz Sayago, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en Victorio Alcorta 5445 Bº Los Flores y serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de Flores. Serv. ABRAHAM GUBAIRA. 4212387.

SIRAGUSA, MARCELO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/18|. Querido gran amigo de muchos años descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Mi sentido pésame a tu esposa e hijos. Ing. José Repenzki.

ANELLI, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/17|. Su esposa María Mercedes Vittar, sus hijas Adriana y Judith Anelli, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 hs en la Catedral Basílica, al cumplirse 11 meses de su fallecimiento.

ARCE GARMA, EDUARDO RAÚL (GORDO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Sus familiares agradecen al personal médico del Sanatorio Santiago, sus enfermeros, a todas las personas que de una u otra manera nos acompañaron en tan difícil momento, e invitamos a la misa hoy a las 21 hs en el convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

CARRIZO CORVALÁN, JOSÉ LEÓNIDAS. Dr. (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/18|. "Pepe querido, tu recuerdo nos acompaña en todo momento". Su familia y allegados del alma invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GIMÉNEZ, NATALIO RAMÓN MARCEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus padres María Cristina Juárez y Natálio Ramón del Valle Giménez, sus hermanos Emanuel, Nazareno, Deborath, Josue, María Magdalena y Fátima, su esposa Haide, sus hijos Natalí, Patricio, Milagros y David, primos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

KURESZA DE OLLER, OLGA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/18|. "Amada madre, hace un mes que no te vemos físicamente, pero en nuestros corazones estás tan bella como siempre". Su esposo Juan José, sus hijos Fabián, Daniel y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº. Belgrano. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/08|. Padre querido a diez años de tu partida, cualquier calificativo se queda corto para un ser tan especial como lo fuiste, noble, de buenos sentimientos siempre con una sonrisa y ocurrencia. Jamás te vamos a olvidar, te amamos, tus hijas Karina, Cecy, Emilce y Lourdes, tu esposa Queti Noemí, tus hijos políticos y nietos invitan a la misa para recordar su memoria hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

MARINUCCI, HÉCTOR MANUEL (Taka) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/15|. Su madre Norma Beatriz Silva, sus hermanos Patricio y Rocío y su sobrino Valentino, invitan a la misa a realizarse hoy en la Catedral Basílica a las 20,30 hs. al conmemorarse el tercer aniversario de la partida hacia el Reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/86|. Sus hijos Pirucha, Manuel y Negro; sus nietos, bisnietos y sus respectivas familias, su hermana Elvecia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano. Ruegan una oración en su memoria.

PERALTA DE LUNA, GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/16|. "Cantando yo le dí mi corazón y mi amor, y desde que se fue, yo canto mi dolor". ...Hoy se cumplen dos años de tu descanso Mami Guilli. En el alma nos retumba más que nunca tu voz cantando esos tangos que tanto te gustaban. La casa toda te nombra como siempre. Llegar es encontrarte y recibir un abrazo tuyo. Sabemos que siempre estarás allí para nosotros. Cada rincón, cada esquina ha conservado intactos tus paisajes. Sonríes todos los días entre tus plantas justo a la hora en la que el sol brilla más fuerte. Cada recuerdo es una caricia que nos lleva a tu regazo de madre, de abuela, de bisabuela; a tus manos de mujer fuerte y de trabajadora incansable. A tu mirada firme, esa que aprendió a ser férrea cuando siendo muy joven la vida se llevó a tu amor y que por tus hijos te hizo erguirte con pollera y delantal para enfrentar a este mundo sin flaquear jamás. Mirada que resguardaba sin embargo, al más sensible y noble corazón acostumbrado a la entrega incondicional para los suyos. A tus consejos que enarbolaban tantas batallas vividas, que nos alentaban a estudiar, a ser responsables, a trabajar honestamente, a ser personas de bien y a no rendirnos nunca. La mesa que espera siempre tendida, la sopa caliente, el vaivén del pedal de tu máquina de coser, la velita encendida para la Virgen y para tu esposo, el aroma fresco de las flores en tu jardín, la radio sonando y de fondo tu voz que se emociona escuchando cantar a Hugo del Carril y a Gardel... Todo permanece allí como siempre en el amor que sembraste, en la familia que construiste sola con tanto sacrificio y a la que acompañaste y protegiste durante tus 93 años de vida. Sabemos que tu inmenso amor vive entre nosotros como el ejemplo más grande y más hermoso de fuerza y valentía que haya existido. ¡Gracias por todo Mami Guilli! Te amamos y te amaremos eternamente. Familiares invitamos a la misa que se oficiará en su memoria, hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

REA DE GIL, NEMECIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/14|. Su hijo Antonio, su nuera Blanca y sus nietos María Julia y Agustín, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su querida memoria.

SAYAVEDRA VDA. DE CARRIZO, EMMA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/15|. Madre querida que difícil se hace no tenerte más, te fuiste al lado de tu esposo e hijos, dejando un inmenso vacío imposible de llenar. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizara hoy a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Valle del Bº H. Hondo. Con motivo de cumplirse 3 años de su partida al Reino de Dios.

TORREZ, RAMÓN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/14|. Su esposa Elisa Loyola de Torrez, hijas Ramona, Mónica y Yanina, nietos, bisnietos, hijos políticos, invitan a la misa el sábado 4, a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de celebrarse 4 años de su fallecimiento.

----------------------------------------

----------------------------------------

VILLALBA DE CABRAL, BLANCA AZUCENA (Blanquita) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/09|. Madre hoy se cumplen 9 años que has partido al Reino del Señor que no estás entre nosotros para compartir tantos y buenos momentos. Hoy y todos los dias te recordamos lo cual hace mas llevadero nuestro dolor madre. Te pedimos que siempre ilumines nuestros pasos. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposo Carlos Cabral, sus hijos, nietos y bisnietos se reunirán como siempre en el panteon familiar.

GALLO, CRISTIAN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/15|. Hijo que triste y doloroso es recordar que no estás en este mundo, quizás has desaparecido de nuestras vidas, pero nunca de nuestros corazones. Sin embargo el saber que estás con Dios en el cielo cantando y gozando, encontramos alivio a nuestra tristeza. Sus padres, hermanos e hijos invitan a familiares y amigos al responso que se oficiará hoy a las 15.45 en el cement, Parque de la Paz y posterior misa a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra. del Rosario de San Nicolás (sito en Av. Solís y Lugones). Con motivo de conmemorarse 3 años de su partida a la Casa del Señor.

DÍAZ, CÉSAR SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Sus hijos Eduardo, José, María, h/pol, nietos, bisnietos, hnos sobrinos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. de la Capilla hs 11. Casa de duelo La Capilla. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GARNICA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Su hermana Nancy Rossana Garnica, su hermano político Osvaldo Guzmán y sus sobrinas Lorena Manfredi y Oriana Guzmán y demás familiares, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

GODOY, JUAN ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. Su hija Chicha, su hijo político Federico Paz, sus nietos Jessica y Ramón, sus bisnietos Nehuen e Italo, participan con profundo dolor su partida al Cielo. Rogando oraciones en su querida memoria.

GODOY, JUAN ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. Su hija Angélica, su hijo político Sergio y nieto Exequiel, participan con profundo dolor su partida al cielo. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, JUAN ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. ''Te fuiste dejando un gran dolor a toda la familia, ahora sos un ángel. Cuídanos a tus nietos y a mí". Su hija Reina Isabel. Que brille la luz que no tiene fin. Te amamos por siempre.

GODOY, JUAN ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. "Te fuiste a la casa del Señor a descansar, luchaste siempre por nosotros". Te extrañamos pero vamos a seguir, danos fuerza. Te amo y te llevaré siempre en mi corazón papá. Su hijo Carlos.

GODOY, JUAN ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. Lamentamos la pérdida de un gran hombre. Acompañamos a la familia con profundo dolor: Perfecta, Milagro, Lita, Miriam y Ariadna. Rogando oraciones en su memoria.

GODOY, JUAN ABDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. Te fuiste y nos dejaste un gran vacío, gracias por todo te vamos a recordar siempre. Te amo abuelo. Susana Corpus e hijos.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Líneas Eléctricas y todo su personal acompañan a Luis y familia por el fallecimiento de su madre y esperan prontra resignación... Que brille la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. El Dpto. de Construcción Maestro Mayor de Obras, de la Escuela Técnica Nº 2 "Ing. Santiago Barabino", La Banda, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del querido Prof. Luis Pourpard y acompañan y abrazan en estos momentos de pesar a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARÍA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno''. Te despiden con dolor Olga Cesoni de Romero y flia. Elevan oraciones por su descanso eterno y la resignación de su esposo e hijos.

GODOY JUAN ABDON (q.e.p.d.) Falleció el 31/07/18|. ''Llora su partida. Su esposa Selva Angélica Roldán por tantos años compartidos. Deseo que descanses en paz. Nuestros hijos te recordarán siempre". Elevamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

NUÑO, HIPÓLITO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 01/8/18|. Su esposa Elsa Chazarreta, hijos Oscar, Ariel, Dino, h. pol. Silvia, nietos Luje, Carla, Rubén, Tomás, Lucy, Mariana y demás fliares. participan su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Esperanza. EMPRESA SANTIAGO.

NUÑO, HIPÓLITO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Señor recíbelo en tus brazos". La comunidad educativa de la Esc. nº 754 de Clodomira, acompaña a las colegas Dina Nuño y Carla Pecci en este difícil momento ante la pérdida física de su padre y abuelo respectivamente. Ruega una oración en su memoria.

NUÑO, HIPÓLITO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. "Vengan a mi los cansados y los afligidos que yo los aliviaré". Tus amigos Pedro Ledesma y Betty, José Ledesma y flia, participan con gran dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

NUÑO, HIPÓLITO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Te despido con tristeza querido amigo, capataz de obra y correligionario radical. Gracias por tus consejos y experiencias transmitidas que hoy son parte en mi vida profesional. Mi sentido pésame a la amiga Lita y sus hijos. Descansa en paz querido Cocoliche y que brille para ti la luz que no tiene fin. Ing. José Antonio Repenzki.

SEQUEIRA, INOSENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Sus hijos, Francisca, Ramon, Blanca, Hugo, Dolores y Maria, h. pol. nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 16:00 hs en el cementerio Cristo Rey de Loreto. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata162. Tel. 4219787.

ZURITA, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/18|. Sara Isabel fiad y sus hijos Yoyelín y familia Isabel del Luján, Graciela y familia, María Mercedes y familia y Fray Juan José participan con dolor su fallecimiento y acompañan con sentido pésame a su gran amigo e hijo Lucas. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA, JUSTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/18|. Nadie muere para siempre vivimos eternamente en el corazón de quienes tuvimos la dicha de tenerte. Con motivo de cumplirse nueve días de tu partida al reino celestial te recuerdan con cariño tu esposa Irma, tus hijos Mario, Ramón, Ariel, Justo, Esther, Mirta, Teresa, tus nietos, bisnietos, nueras y yernos; pedimos una oración por su eterno descanso.