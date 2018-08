Investigan si niña abusada perdió su embarazo

03/08/2018 -

Una niña de 14 años, que habría sido abusada y embarazada por su padre en Buenos Aires, ingresó al Hospital Zonal de Bandera con pérdidas, por lo que debió ser asistida y trasladada de urgencia a la ciudad de Añatuya. El dramático episodio se registró pasadas las 17.30, cuando una médica obstétrica -que estaba de turno en el mencionado nosocomio- pidió la presencia de la policía, ya que en centro de salud había entrado la menor con un relato extraño, en compañía de su tía. Allí la acompañante de la menor contó que está a cargo de la víctima desde hace dos días, cuando su hermana la envió desde la provincia de Buenos Aires, donde habría sido sometida sexualmente por su padre, quien se encuentra detenido en Florencio Varela, según sus dichos. Fuentes consultadas revelaron que la menor presentaba un abundante sangrado, pero hasta el momento no se había determinado si se produjo o no un aborto. La tía de la damnificada contó que en horas del mediodía comenzó con dolores abdominales, los cuales se fueron incrementando con el correr de las horas. Tras ese episodio, la policía de la Comisaría 21 se comunicó con la fiscal de turno -Dra. María Cecilia Rimini- quien ordenó que el médico forense se haga presente en el nosocomio y examine a la víctima. La fiscalía busca determinar si estaba embarazada o no.